Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

beşiktaş, burak yılmaz'ı transfer edecek mi?

BEŞİKTAŞ, BURAK YILMAZ'I TRANSFER EDECEK Mİ?

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Brezilyalı savunma oyuncusu Marcelo'yu kendisi istemediği sürece satmayı düşünmediklerini açıkladı.

Tarih : 09 Haziran 2017, 15:56
Puan Ver : Beşiktaş, Burak Yılmaz'ı Transfer Edecek Mi?(7/10)8


Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman, Ankara'da yapılan Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) olağan genel kurulunun ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.



Fransız ekibi Olympique Lyon'un, Marcelo için transfer teklifinde bulunduğunu doğrulayan Orman, "Bizden daha önemlisi oyuncu İstanbul'da çok mutlu. Marcelo'nun gideceğini tahmin etmiyorum. Marcelo gitmek istemediği sürece biz de satmak istemiyoruz. Burada Marcelo'nun tavrı önemli. Marcelo bizden, biz de ondan mutluyuz. Marcelo gitmek isterse bizim de değerlendirebileceğimiz bir teklif açıkçası." diye konuştu.



"Lyon 10-12 milyon avroya çıkabilir mi?" sorusu üzerine Orman, "Tahmin etmiyorum. Tahmin ettiğim rakamlar üzerinde konuşmayayım ama çok yükseklere çıkabileceklerini zannetmiyorum. Marcelo'yu çok seviyoruz. Düzgün karakterli, iyi bir oyuncu. İnşallah kalır ama futbolun bugünü, yarını belli olmaz. Futbolda 24 saat, 48 saat çok uzun zaman." ifadelerini kullandı.



Orman, Beşiktaş'ta bu sezon kiralık oynayan Kamerunlu golcü Aboubakar'ın transferi konusunda ise "Daha netleşmedi. Tabii ki uğraşıyoruz. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Bu işler öyle kolay olmuyor. Ama çok para veriyorsan kolay oluyor. Bizim işimiz zoru başarmak." değerlendirmesinde bulundu.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Beşiktaş  Burak  Yılmaz  I  Transfer  Edecek  Mi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER