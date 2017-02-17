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beşiktaş bugün de sevindirdi!

BEŞİKTAŞ BUGÜN DE SEVİNDİRDİ!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi maçında deplasmanda İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva takımını 3-1 mağlup etmesinin ardından borsada da değer kazanıyor

Tarih : 17 Şubat 2017, 14:20
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Beşiktaş'ın hisseleri, borsada da yatırımcısına kazandıran tek spor şirketi oldu.



Avrupa arenasında dün akşam galibiyet alan tek Türk takımı olan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi maçında deplasmanda İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva takımını 3-1 mağlup etti. Türk takımları arasında tek galibiyeti alan Beşiktaş'ın hisseleri Borsa İstanbul'da güne yüzde 2,1 yükselişle 5,25 TL'den başladı. Beşiktaş hisseleri saat 11.00 itibarıyla diğer spor şirketlerindeki değer kayıplarına karşın dünkü kapanışına göre yüzde 1,17 artışla 5,20 TL seviyesinde dengelendi.



Avrupa'da mücadele eden diğer Türk takımlarından Fenerbahçe, Rusya'nın Krasnodar takımına 1-0 mağlup olurken, Fenerbahçe hisseleri ise dün akşam Avrupa'da alınan mağlubiyetin ardından en fazla değer kaybeden spor hissesi oldu. Fenerbahçe hisseleri açılışın ardından en düşük 37,74 TL'yi gördü ve şu dakikalarda yüzde 0,6 azalışla 37,78 TL'den işlem görüyor.



 



kaynak:habertürk








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