BEŞİKTAŞ, BREZİLYALI DUDU İÇİN 10 MİLYON EURO ÖNERDİ
10 gün boyunca Brezilya'da bulunan Beşiktaş başkanı Fikret Orman, Dudu transferinde önemli yol katetti.
Fikret Orman, geçen sezondan bu yana takip ettikleri Dudu için Palmeiras'a 10 milyon euro önerdi.
BEŞİKTAŞ, ÖDEMEYİ 4 TAKSİTTE YAPMAK İSTİYOR
Siyah beyazlılar ödemeyi 4 taksitte yapmak isterken, Brezilya temsilcisi bonservis bedelinin yükselmesini istedi.
Dudu ise, menajeri aracılığıyla Beşiktaş'a, ayrılmak istediğini ve önce kendisi ile anlaşılırsa bonservisinde yardımcı olabileceğini söyledi.
Dudu, Beşiktaş'tan 4.5 yıllık kontratın yanı sıra, yıllık 3 milyon euro istedi. Brezilyalı yıldızın Palmeiras ile 2020 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
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