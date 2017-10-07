Tam Uyuyacaktı Ki Masanın Altında 4 Metre Uzunluğunda Yılan Gördü!
Putin'in Sırrı Türkiye'de Ortaya Çıktı: Türk Tatlılarına Zaafı Var
10 Yaşındaki Kıza Tecavüz Etmeye Çalışan Sapığa Köylülerden Meydan Dayağı!
Kadının Telefonunu Alıp Kaçan Gaspçı, Hızla Gelen Tramvayın Altında Kaldı!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mevkidaşı Tillerson İle Telefonda Görüştü!
Ruhani Açık Kapı Bırakmadı: 10 Trump Da Gelse Anlaşmayı Geri Alamaz
Org. Akar Ve Hakan Fidan'ın Görüşmesinde Çekilen Fotoğrafta Harita Blurlandı
Tekirdağ'da Korkutan Manzara! Deniz 15 Metre Çekildi
Demirtaş'ın Hakim Karşısına Çıkacağı Tarih Belli Oldu!
10,3 Milyon Emekliye 3,9 Milyar Lira Promosyon Ödendi
Genelkurmay Başkanı Akar, Operasyon Öncesi İdlib Sınırında Denetleme Yaptı
Erdoğan'dan Eski Ak Partililerle İlgili Dikkat Çeken Sözler: İhanet Yoksa Yeniden Görev Verilir
Diyarbakır'da Celal Talabani İçin Yas Evi Açıldı!
Van'ın Gururu Asya! 4 Yaşında Kuran-I Kerim'i Hatim Etti
İlk Beyin Ameliyatının 11 Bin Yıl Önce Aksaray'da Yapıldığı Ortaya Çıktı!
Son Dakika! Londra'da Araç, Kalabalığın Arasına Daldı!
Talabani'nin Cenazesinde Yaşanan Gizli Bayrak Krizi, Eşinin Tepkisiyle Ortaya Çıktı
Iraktaki Savaştan Kaçıp Gelen Şeyme, 16 Çocukla Tek Odalı Evde Kalıyor
20 Yıldır Ödenmeyen Fatura, Memurun İflahını Kesti
Fenerbahçeli Taraftarlar Tff Binası Önünde Eylem Yaptı

BEŞİKTAŞ, BREZİLYALI DUDU İÇİN 10 MİLYON EURO ÖNERDİ


Beşiktaş, Brezilyalı Dudu İçin 10 Milyon Euro Önerdi
Tarih : 07 Ekim 2017, 10:30
Puan Ver : Beşiktaş, Brezilyalı Dudu İçin 10 Milyon Euro Önerdi(6/10)2

10 gün boyunca Brezilya'da bulunan Beşiktaş başkanı Fikret Orman, Dudu transferinde önemli yol katetti.

Fikret Orman, geçen sezondan bu yana takip ettikleri Dudu için Palmeiras'a 10 milyon euro önerdi.

BEŞİKTAŞ, ÖDEMEYİ 4 TAKSİTTE YAPMAK İSTİYOR

Siyah beyazlılar ödemeyi 4 taksitte yapmak isterken, Brezilya temsilcisi bonservis bedelinin yükselmesini istedi.

Dudu ise, menajeri aracılığıyla Beşiktaş'a, ayrılmak istediğini ve önce kendisi ile anlaşılırsa bonservisinde yardımcı olabileceğini söyledi.

Dudu, Beşiktaş'tan 4.5 yıllık kontratın yanı sıra, yıllık 3 milyon euro istedi. Brezilyalı yıldızın Palmeiras ile 2020 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beşiktaş  Brezilyalı  Dudu  İçin  10  Milyon  Euro  Önerdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER