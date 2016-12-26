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Beşiktaş - Boluspor Maçında Talisca Ve Aras İlk 11'de
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beşiktaş - boluspor maçında talisca ve aras ilk 11'de

BEŞİKTAŞ - BOLUSPOR MAÇINDA TALİSCA VE ARAS İLK 11'DE

Sakatlıkları sona eren Talisca ve Aras Özbiliz'in Beşiktaş - Boluspor maçında ilk 11'de forma giyeceği öğrenildi.

Tarih : 26 Aralık 2016, 16:24
Puan Ver : Beşiktaş - Boluspor Maçında Talisca Ve Aras İlk 11'de(10/10)8


Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 4. hafta maçında Boluspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.



Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.



Takım halinde yapılan ısınam ve strching hareketleri ile başlayan idman pas çalışması ve 5'e 2 ile devam etti.Taktik programın yer aldığı çalışmanın ardından yarım sahada yapılan çift kale maç ile hazırlıkları tamamlandı.



Teknik direktör Şenol Güneş uzun süren sakatlıklarını atlatan Talisca ve Aras Özbiliz'i Boluspor maçında oynatarak son durumlarını görmesi bekleniyor. Takım idmanlarına çıkmadıkları için Gaziantepspor maçı kadrosuna almadığı iki oyuncuyu Boluspor maçında oynatmayı düşündüğünü belirtmiş ve "Belki Boluspor maçında oynatabilirim" demişti.



Beşiktaş ile Boluspor arasında yarın akşam Vodafone Arena'da oynanacak karşılaşma 20:30'da başlayacak ve Yaşar Kemal Uğurlu tarafından yönetilecek.



 



kaynak:sabah








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