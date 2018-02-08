Beşiktaş'ın, Valencia'nın bonservis bedeli istemediği Negredo için 2,5 milyon euro bonservis ödediği ortaya çıktı.

Alvaro Negredo'nun Beşiktaş'a transferiyle ilgili dikkat çeken bilgiler ortaya çıktı.

İspanyol golcünün transferinin perde arkasını kaleme alan Habertürk yazarı Atilla Türker, Negredo'nun bonservisinin elinde olduğunu ancak siyah-beyazlıların 2,5 milyon euro ödeyerek transferi gerçekleştirdiğini ifade etti.

Türker'in yazısındaki Negredo'yla ilgili olan bölümü şöyle;

BEDAVAYDI, 2,5 MİLYON EUROYA GELDİ

"Sezon başında Negredo serbestti. Yani bonservisi elindeydi. Bedavaydı. Ama bonservis bedeli olarak Beşiktaş'ın kasasından 2,5 milyon Euro çıktı, Valencia'nın kasasına girdi. Bu para daha sonra Valencia'dan çıktı ve sonrasında adeta buhar oldu!

Negredo Beşiktaş'tan önce Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye bonservissiz önerildi...

GALATASARAY'LA 3,5 MİLYON EUROYA ANLAŞTILAR

Negredo'nun Galatasaray'a transferinin gerçekleşmesi için anlaşma sağlandı ve yıllık ücret 3,5 milyon euro olarak belirlendi. Ancak Tudor, Negredo'ya sıcak bakmadı, Gomis'i istedi. Negredo daha sonra Fenerbahçe'ye önerildi ancak kabul görmedi...

Sonuç olarak Negredo'nun transferinde Beşiktaş'ın kasasından 2,5 milyon euro bonservis bedeli çıktı. Kendisiyle de yıllık 4 milyon euroya anlaşıldı.

Yani... Arada 4 milyon eurodan fazla kaçak var."

Kaynak: haberinburada