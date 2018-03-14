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Beşiktaş-Bayern Münih maçında sahaya kedi girdi

BEŞİKTAŞ-BAYERN MÜNİH MAÇINDA SAHAYA KEDİ GİRDİ

Beşiktaş ile Bayern Münih arasında oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçının 51. dakikasında sahaya giren kedi nedeniyle maç kısa süreliğine durdu.

Tarih : 14 Mart 2018, 23:30
Puan Ver : Beşiktaş-Bayern Münih Maçında Sahaya Kedi Girdi(10/10)6

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş ile Bayern Münih karşı karşıya gelirken mücadelenin 51. dakikasında ilginç anlar yaşandı.

SAHADAN GÜÇLÜKLE ÇIKARTILDI

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın 51. dakikasında sahaya kedi girerken güvenlik güçleri, sahaya giren kediyi güçlükle saha dışına çıkarttı.

Karşılaşmanın hakemi Michael Oliver, kedinin saha içinden çıkmasını beklerken mücadele kısa süreliğine durdu. Kedinin saha kenarına alınmasının ardından maç, kaldığı yerden devam etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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