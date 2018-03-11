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Beşiktaş - Bayern Münih maçı biletleri satışa çıktı

BEŞİKTAŞ - BAYERN MÜNİH MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile Vodafone Park'ta oynanacak maçın biletlerini satışa çıkardı.

Tarih : 11 Mart 2018, 14:30
Puan Ver : Beşiktaş - Bayern Münih Maçı Biletleri Satışa Çıktı(5/10)1

Beşiktaş'ın 14 Mart Çarşamba saat 20.00'de Vodafone Park'ta Bayern Münih ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi son 16 rövanş maçının biletleri satışa çıkarıldı.

İŞTE BİLET FİYATLARI:

Kategori 1 : 600TL

Kategori 2 : 525TL

Kategori 3 : 450TL

Kategori 4 : 425TL

Kategori 5 : 400TL

Kategori 6 : 375TL

Kategori 7 : 180TL

Kategori 8 : 170TL

VIP : 1.350TL

1903 A-E BLOK : 1.350TL

1903 B - D BLOK : 1400TL

1903 C BLOK : 1500 TL

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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