Messi'den Chelsea'ye İzin Çıkmadı!
Market Sapığı, Sıra Bekleyen Kadının Etek Altını Videoya Çekti
Yıkıldık! Beşiktaş Almanya'da Farklı Yenildi
Esad Güçleri Afrin'e İlerledi, Türk Topçusu Derslerini Verdi
Beşiktaş, Bayern Maçına Büyük Şokla Başladı
Siyah-Beyazlı Taraftar Allianz Arena'da Beşiktaş'ı Yalnız Bırakmadı
Kuyumcu Soygununda Silahlar Konuştu! Özel Harekat Operasyon Başlattı
Ali Koç Taraftara Seslendi: Herkese Örnek Olmalıyız
Temelini Liderler Atmıştı, Hedef Belli Oldu: Çin!
Almanlar Şaştı Kaldı! Allianz Arena 'beşiktaş' Sesleriyle İnledi
Aile Faciası! Tarladan Dönen Minibüs Uçuruma Yuvarlandı: 3 Ölü
Siyaset Arenası Isınıyor! Destici'den Son Dakika İttifak Çıkışı
Büyük Skandal! Teknik Direktörün Görevi 6 Saat Sürdü
Everton Yıldız Futbolcu İle Sözleşme İmzaladı
Barzani Sonunda Geri Adım Attı! Ikby'de Bir Dönem Bitti
Adana'da Görünmez Kaza! İskele Çöktü: Ölü Ve Yaralılar Var
90+8'de Gelen Gol, Casillas'ı Çılgına Çevirdi
Dev Maçta İlk 11'ler Belli Oldu! Şenol Güneş'ten Sürpriz Kadro
Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a Destek Mesajı!
Filistin Liderinden Dünya Devlerine Çağrı: Bizi Tanıyın!

Beşiktaş, Bayern maçına büyük şokla başladı

BEŞİKTAŞ, BAYERN MAÇINA BÜYÜK ŞOKLA BAŞLADI

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Vida, Bayern Münih maçının 16. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Tarih : 21 Şubat 2018, 00:30
Puan Ver : Beşiktaş, Bayern Maçına Büyük Şokla Başladı(10/10)6

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Beşiktaş, Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşırken mücadelenin 16. dakikasında Domagoj Vida, kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

Atiba'nın hatalı geri pasının ardından topu kazanan Robert Lewandowski'yi düşüren Hırvat stoper, maçın hakemi Ovidiu Hategan tarafından direkt kırmızı kart ile cezalandırıldı.

KARİYERİNDEKİ İLK KIRMIZI KART

28 yaşındaki defans oyuncusu, Bayern Münih maçında gördüğü kırmızı kart ile profesyonel kariyerinde ilk kez kırmızı kart görmüş oldu.

VIDA GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Vida gördüğü kırmızı kart sonucu oyun alanını terk ederken gözyaşlarına hakim olamadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beşiktaş  Bayern  Maçına  Büyük  Şokla  Başladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER