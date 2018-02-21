BEŞİKTAŞ, BAYERN MAÇINA BÜYÜK ŞOKLA BAŞLADI
Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Vida, Bayern Münih maçının 16. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Beşiktaş, Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşırken mücadelenin 16. dakikasında Domagoj Vida, kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.
Atiba'nın hatalı geri pasının ardından topu kazanan Robert Lewandowski'yi düşüren Hırvat stoper, maçın hakemi Ovidiu Hategan tarafından direkt kırmızı kart ile cezalandırıldı.
KARİYERİNDEKİ İLK KIRMIZI KART
28 yaşındaki defans oyuncusu, Bayern Münih maçında gördüğü kırmızı kart ile profesyonel kariyerinde ilk kez kırmızı kart görmüş oldu.
VIDA GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Vida gördüğü kırmızı kart sonucu oyun alanını terk ederken gözyaşlarına hakim olamadı.
Kaynak: haberinburada
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