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Beşiktaş, Bayern Leverkusen'in Tolgay Arslan Teklifini Reddetti

BEŞİKTAŞ, BAYERN LEVERKUSEN'İN TOLGAY ARSLAN TEKLİFİNİ REDDETTİ

Alman temsilcisi Bayern Leverkusen, Tolgay Arslan için 7 milyon euroluk teklifte bulundu. Beşiktaş bu öneriyi geri çevirdi ve Tolgay'ın bedelini 18 milyon euro olarak belirledi.

Tarih : 10 Ocak 2018, 15:10
Puan Ver : Beşiktaş, Bayern Leverkusen'in Tolgay Arslan Teklifini Reddetti(7/10)3

Beşiktaş'ın tecrübeli ön liberosu Tolgay Arslan, Beşiktaş'ta özellikle bu sezon sergilediği etkili performansla transfer gündeminin önemli isimlerinden biri haline gelmişti.

SON TALİP LEVERKUSEN

Başarılı oyuncuya son olarak Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen talip olmuştu. Almanya temsilcisinin 7 milyon Euro'luk (31 milyon TL) teklifine Beşiktaş Yönetimi'nin olumsuz yanıt verdiği kaydedildi.

Başkan Fikret Orman'ın, yıldız futbolcu için kapıyı 18 milyon Euro'dan (81 milyon TL) açtığı öğrenildi. Bundesliga ekibinin ise bu bedeli fazla bulduğu ve iki kulüp arasındaki görüşmelerin tıkandığı ifade edildi.

2 MİLYON LİRAYA ALINMIŞTI

27 yaşındaki futbolcu, 3 yıl önce Hamburg'tan 450 bin Euro (2 milyon TL) karşılığında Kara Kartal'a kazandırılmıştı. Beşiktaş'ta 4 sezonda 95 maça çıkan Tolgay Arslan, takımına 2 gollük katkı sağlamıştı

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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