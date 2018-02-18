Eşini Yumrukladığı Söyleniyordu, İlk Kez Konuştu: Varsın İzi Kalsın!
Türkiye'yi Gururlandırdı! Milli Okçu Mete Gazoz Dünya İkincisi Oldu
Türkiye Sınırındaki Kamışlı'da Büyük Patlama! Ölü Ve Yaralılar Var
Sertab Erener, Facebook'un Kalbinde Konser Verecek
Dikkat Çeken Ziyaretin Görüntüsü Ortaya Çıktı!
Otel Odasında Korkunç Olay! Kapıyı Açınca Cesetle Karşılaştılar
İran'dan İsrail'e Sert Yanıt: Karikatürümsü Bir Sirk İçin Seyirci Arıyorsunuz
Teröristlerin Alçak Planı Ortaya Çıktı! Cesetleri Topluyorlar
Kritik Görüşmeden Tam Mutabakat Çıktı! İttifak Meclis'e Geliyor
Aslan Kasımpaşa'da Ağır Yara Aldı
Galatasaray Maçında Halis Özkahya'dan Çok Tartışılacak Karar!
Türkiye Kupası Anadolu Efes'in!
Uluslararası Ajans Duyurdu: Anlaşma Yapıldı, Esad Afrin'e Girecek
Öso'lu Askerden Hainlere İnsanlık Dersi!
Şanlıurfa'dan Acı Haber Geldi! Sele Kapılan 2 Askerimizin Şehit Oldu
Başbakan'dan Leopar Tank Açıklaması: Bu Günler İçin Aldık
2 Köy Daha Temizlendi, Afrin Haritası Değişti! İşte Son Durum
Önce Duvara Çarptılar, Yanarak Can Verdiler!
Lezbiyen Çiftin Şoke Eden Evlilik Teklifi Büyük İlgi Çekti
Galatasaray Maçında Yürekler Ağza Geldi! Yıldız Futbolcu Ölümden Döndü

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Beşiktaş'ın Kaybettiği Bir Şampiyonluk Yok

BEŞİKTAŞ BAŞKANI FİKRET ORMAN: BEŞİKTAŞ'IN KAYBETTİĞİ BİR ŞAMPİYONLUK YOK

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman zorlu Bayern Münih maçı öncesi, "Beşiktaş'ın kaybettiği bir şampiyonluk yok" dedi.

Tarih : 18 Şubat 2018, 20:20
Puan Ver : Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Beşiktaş'ın Kaybettiği Bir Şampiyonluk Yok(8/10)4

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları Bayern Münih, Süper Lig'de ise Fenerbahçe maçları öncesinde BJK TV'ye açıklamalarda bulundu.

"KİMSENİN KAZANDIĞI BİR ŞAMPİYONLUK YOK"

Lig yerine Şampiyonlar Ligi'ne odaklanmaları gerektiğini söyleyen Orman, "Tarihimiz açısından önemli bir mücadele. Takım kadromuz tam olarak sahada, sakatımız yok. Oyuncularımın morali iyi. Biraz tabii Konya maçına üzüntülüler ama her maç bittikten sonra yeni bir maç başlıyor. Lig'de daha çok maçımız var. Bizim buradaki direkt rakiplerimizin hepsiyle maçlarımız var. Bu hafta sonu da Fenerbahçe ile sahamızda oynayacağız. Beşiktaş'ın kaybettiği bir şampiyonluk yok. Kimsenin de kazandığı bir şampiyonluk yok. Daha önümüzde çok maç var. Onun için şu anda Lig değil de daha fazla Şampiyonlar Ligi'ne konsantre olmamız lazım. Çok kaliteli, tecrübeli bir kadromuz var. Bunların hepsini, aşabilecek güçte olduğumuza inanıyorum. Futbol şansı yanımızda olsun. Allahtan Bayern Münih maçında yabancı bir hakem var. Hakem hakkında endişem de yok. İnşallah güzel bir maç olacak" sözlerini kullandı.

"ALGI DİYE BİR SENARYO KURUYORLAR"

Bayern Münih maçından sonra önemli açıklamalarda bulunacağını belirten Fikret Orman, "Algı diye bir senaryo kuruyorlar. Gayet de başarılı ama o başarılarını biz sahada çözeceğiz. Bizim işimiz orası. Bununla alakalı bir açıklama yapacağım. Şu anda Bayern Münih maçının önüne geçmesini çok doğru bulmuyorum. Beşiktaş camiası olarak şu anda Bayern Münih maçına konstantre olalım. Salı akşamı inşallah maç bittikten sonra döneceğiz. Çarşamba veya Perşembe bununla ilgili bir açıklama yaparım. Her şey kamuoyunun ortasında gelişiyor. Bizim de söyleyecek laflarımız var. Benim netice itibari ile şu anda iki sorumluluğum var. Ama benim esas sorumluluğum Beşiktaş'tır Ben Beşiktaş başkanıyım. Türk sporuna hizmet etmek bir tek benim görevim değil, herkesin görevi. Ben baktığım tüm açılara Beşiktaş açısından bakarım. Onunla alakalı söyleyeceğim lafları da hiç çekinmeden söylerim." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beşiktaş  Başkanı  Fikret  Orman  Beşiktaş  In  Kaybettiği  Bir  Şampiyonluk  Yok    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER