2-1'lik Monaco zaferi sonrası konuşan Başkan Fikret Orman, Cenk Tosun'la ilgili bir soruya, "Cenk Tosun'a değer biçemem. Benim oyuncularım mal değil." diyerek cevap verdi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 2-1 kazandıkları Monaco zaferi sonrası kısa bir açıklamada bulundu.

İşte o sözler;

"BUGÜN KIZIMIN DOĞUM GÜNÜYDÜ ONA GÜZEL BİR HEDİYE OLDU"

Bugün kızımın doğum günü. Ona da doğum günü hediyesi oldu bu maç. Çok mutluyuz 3'te 3 yaptık. Gruptan çıkma adına önemliydi. Artık lige bakacağız. Ligde daha agresif olmalıyız.

Ülkemiz adına çok önemli bu galibiyetler bunlar. Beşiktaşlı olanı olmayanı herkes mutlu şu anda. İçerde iki maçımız daha var. İnşallah onları da kazanacağız.

"BENİM OYUNCULARIM MAL DEĞİL ONLARA DEĞER BİÇEMEM"

Cenk Tosun'a değer biçemem. Benim oyuncularım mal değil. Şu anda Şampiyonlar Ligi'ne odaklandık. Zamanı gelince bakarız o işlere."

Kaynak: haberinburada