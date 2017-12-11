BEŞİKTAŞ BAŞKANI FİKRET ORMAN: BAYERN MÜNİH MUTLUDUR, BÜYÜK TAKIMLA OYNAYACAKLAR
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Bayern Münih eşleşmesi sonrası "Çantada keklik değiliz. Daha iki ay var. Onların da mutlu olması lazım büyük bir kulüple oynayacaklar." dedi.
Şampiyonlar Liginde temsilcimiz Beşiktaş, son 16 turunda Alman ekibi Bayern Münih'le eşleşti. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Bayern Münih eşleşmesini değerlendirdi. Orman, "Mutlu olmaları lazım, büyük bir kulüple oynayacaklar." dedi.
Fikret Orman'ın açıklamaları şu şekilde:
"Hepsi zor takımlar. Kimin iyi kimin kötü olduğunu da bilmiyorum. UEFA Avrupa Ligi'nde Brugge çıkınca sevinmiştik ama elendik. Almanya Ligi'nin ikinci takımını yendik. Bayern Münih tabii zor bir takım ama biz de çantada keklik değiliz. Daha iki ay var. Biz de iyi hazırlanacağız ve umutluyum açıkçası. Onların da mutlu olması lazım büyük bir kulüple oynayacaklar. Deplasmandaki maç ile ilgili olay çıkmaması da çok önemli. Deplasman maçlarına taraftar zaten gitmeyecek. (Vida) İyi bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz."
Kaynak: haberinburada
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