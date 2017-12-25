Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transferi gündemde olan Arda Turan ve Cenk Tosun'la ilgili açıklamalarda bulundu. Orman, "Arda Turan gündemimizde değil, Cenk'i ise devre arasında göndermek istemiyorum." dedi.

Orman'ın ifadeleri şu şekilde:

"Arda Turan'a Beşiktaş formasının nasip olmasını çok isterim ama şu an böyle bir gündemimiz yok. Şahsen sevdiğim bir oyuncu, Türkiye'nin önemli bir markası. Daha önce de anlattım. Bizim takımızıda Arda'nın bölgesinde oyuncu yoğunluğu var, çok oyuncu var. Bir takımda transferden önemlisi mevcut oyunculardan performans almak. Tolga ile Arda'nın poz vermesi- Bundan bir mana çıkarmak istenesiz de çıkartın; ancak bir şey yok. Yarım saat evvel Fatih Hoca ile konuştum. Yeni göreviyle alakalı tebrik ettim. Sahada rekabet yaşıyoruz ama dışarıda herkes birbiriyle arkadaş."

"CENK'İ SATMAK GİBİ NİYETİMİZ YOK"

"Devre arasında Cenk Tosun'u satmak gibi bir niyetimiz yok. Cenk Tosun iyi bir oyuncu. Transfer için talep gelebilir. Biz Cenk Tosun'un değerini yüksek görüyoruz ama satma niyetinde olmadığımız için fiyat belirlemedik. Cenk çok kıymetli ve Beşiktaş'ta olmaktan çok mutlu. Oğuzhan ile ilgili de aynı şeyleri söylemiştim. Kariyerleri için olumlu bir adım atılacağına inanırsam, yardımcı oluruz"

"SOSA'YLA İLGİLENMİYORUZ"

"Sosa için talebimiz olmadı, sezon başında da yoktu. Şu anda da Sosa gündemimizde değil. Beşiktaş'ın orta saha ve kanatlarında çok oyuncu var. Gökhan Töre de gelecek. Beşiktaş'a transfer, transfer diye bakmak yerine kadroya bakarsanız anlarsınız. Demba Ba'nın gelmesini isterim ancak sakatlığına bakmak lazım. Mario Gomez Milli takımda oynuyordu. Şimdi Stuttgart'a gitti. Hayırlı olsun."

"İNŞALLAH HAKEMLER LİGE ETKİ ETMEZ"

"Açıkçası Beşiktaş'ın ligdeki performansından memnun değilim. Çok daha iyi olmamız gerekiyordu. 30'a yakın resmi maç yaptık. İkinci devrede daha az maç yapacağız. Fatih Terim'in kariyeri belli, hayırlısı olsun. Galatasaray da Fenebrahçe de şampiyonluk istiyor. Keyif almak lazım. İnşallah hakemler lige etki etmez, biz de şampiyon oluruz. Bayern Münih bizim için zor bir kura oldu ancak umutsuz değiliz."

Kaynak: haberinburada