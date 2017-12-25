BEŞİKTAŞ BAŞKANI FİKRET ORMAN: ARDA TURAN GÜNDEMİMİZDE YOK
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Arda Turan'ın bölgesinde oyuncu yoğunluğu var. Arda transfer gündemimizde değil." dedi.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transferi gündemde olan Arda Turan ve Cenk Tosun'la ilgili açıklamalarda bulundu. Orman, "Arda Turan gündemimizde değil, Cenk'i ise devre arasında göndermek istemiyorum." dedi.
Orman'ın ifadeleri şu şekilde:
"Arda Turan'a Beşiktaş formasının nasip olmasını çok isterim ama şu an böyle bir gündemimiz yok. Şahsen sevdiğim bir oyuncu, Türkiye'nin önemli bir markası. Daha önce de anlattım. Bizim takımızıda Arda'nın bölgesinde oyuncu yoğunluğu var, çok oyuncu var. Bir takımda transferden önemlisi mevcut oyunculardan performans almak. Tolga ile Arda'nın poz vermesi- Bundan bir mana çıkarmak istenesiz de çıkartın; ancak bir şey yok. Yarım saat evvel Fatih Hoca ile konuştum. Yeni göreviyle alakalı tebrik ettim. Sahada rekabet yaşıyoruz ama dışarıda herkes birbiriyle arkadaş."
"CENK'İ SATMAK GİBİ NİYETİMİZ YOK"
"Devre arasında Cenk Tosun'u satmak gibi bir niyetimiz yok. Cenk Tosun iyi bir oyuncu. Transfer için talep gelebilir. Biz Cenk Tosun'un değerini yüksek görüyoruz ama satma niyetinde olmadığımız için fiyat belirlemedik. Cenk çok kıymetli ve Beşiktaş'ta olmaktan çok mutlu. Oğuzhan ile ilgili de aynı şeyleri söylemiştim. Kariyerleri için olumlu bir adım atılacağına inanırsam, yardımcı oluruz"
"SOSA'YLA İLGİLENMİYORUZ"
"Sosa için talebimiz olmadı, sezon başında da yoktu. Şu anda da Sosa gündemimizde değil. Beşiktaş'ın orta saha ve kanatlarında çok oyuncu var. Gökhan Töre de gelecek. Beşiktaş'a transfer, transfer diye bakmak yerine kadroya bakarsanız anlarsınız. Demba Ba'nın gelmesini isterim ancak sakatlığına bakmak lazım. Mario Gomez Milli takımda oynuyordu. Şimdi Stuttgart'a gitti. Hayırlı olsun."
"İNŞALLAH HAKEMLER LİGE ETKİ ETMEZ"
"Açıkçası Beşiktaş'ın ligdeki performansından memnun değilim. Çok daha iyi olmamız gerekiyordu. 30'a yakın resmi maç yaptık. İkinci devrede daha az maç yapacağız. Fatih Terim'in kariyeri belli, hayırlısı olsun. Galatasaray da Fenebrahçe de şampiyonluk istiyor. Keyif almak lazım. İnşallah hakemler lige etki etmez, biz de şampiyon oluruz. Bayern Münih bizim için zor bir kura oldu ancak umutsuz değiliz."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
- Başkan, Gemlik'in Nasıl Taşınacağını Anlattı: 8 Bin Konut Yapıp Riskli Binaları Taşıyacağız
- Tartışmalara Neden Olmuştu! Bakanlık Harekete Geçti Düzenleme Geliyor
- Hamsi Artık Lüks Oldu! Vatandaş Da Balıkçı Da Hayal Kırıklığına Uğradı
- Bakan Sarıeroğlu: Asgari Ücrette Herkesin Beklentisini Karşılayacağız
- Fotoğraflar Geldi, Elon Musk'ın Şakası Yok! Tesla Marka Aracını Uzaya Gönderiyor
SPOR HABERLERİ
- Ankara'da Gol Düellosunda Kazanan Osmanlıspor Oldu!
- Arda Kartal Hareketi Yaptı: Ben Beşiktaş'a Evet Dedim
- İsrail Takımından Ayrılan Milli Bisikletçinin Yeni Takımı Belli Oldu
- Amatör Maçta Kartopu Gerginliği! Polisler Güçlükle Araya Girdi
- Galatasaray'da Brezilyalı Fernando 4-5 Hafta Sahalardan Uzak Kalacak
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar