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Beşiktaş-Başakşehir Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇININ İLK 11'LERİ BELLİ OLDU

Süper Ligin 9.haftasında Beşiktaş ile Başakşehir Vodafone Park'ta karşılaşıyor. Saat 20.00'de başlayacak maçın ilk 11'leri belli oldu.

Tarih : 23 Ekim 2017, 20:40
Puan Ver : Beşiktaş-Başakşehir Maçının İlk 11'leri Belli Oldu(10/10)6

Spor Toto Süper Lig 9. hafta kapanış karşılaşmasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor.

Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Saat 20:00'de başlayacak karşılaşmada takımların ilk 11'leri belli oldu.

İlk 11'ler;

BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Tolgay, Atiba, Lens, Talisca, Quaresma, Cenk

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Clichy, Attamah, Epureanu, Caiçara, Mahmut, Emre, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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