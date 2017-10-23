BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇININ İLK 11'LERİ BELLİ OLDU
Süper Ligin 9.haftasında Beşiktaş ile Başakşehir Vodafone Park'ta karşılaşıyor. Saat 20.00'de başlayacak maçın ilk 11'leri belli oldu.
Spor Toto Süper Lig 9. hafta kapanış karşılaşmasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor.
Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Saat 20:00'de başlayacak karşılaşmada takımların ilk 11'leri belli oldu.
İlk 11'ler;
BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Tolgay, Atiba, Lens, Talisca, Quaresma, Cenk
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Clichy, Attamah, Epureanu, Caiçara, Mahmut, Emre, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor
Kaynak: haberinburada
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