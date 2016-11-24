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beşiktaş – başakşehir maçına cüneyt çakır verildi

BEŞİKTAŞ – BAŞAKŞEHİR MAÇINA CÜNEYT ÇAKIR VERİLDİ

Süper Lig'de 12. hafta oynanacak olan maçların hakemleri belli oldu. Başakşehir ve Beşiktaş arasındaki liderlik mücadelesinde FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır görev alacak.

Tarih : 24 Kasım 2016, 16:37
Puan Ver : Beşiktaş – Başakşehir Maçına Cüneyt Çakır Verildi(6/10)6


Spor Toto Süper Lig'de üst sıraların dengeleri açısından önemli olan Beşiktaş-Başakşehir maçının CÜneyt Çakır yönetecek. Onun yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.



Galatasaray'ın cuma günü Bursaspor ile yapacağı mücadeleyi ise Barış Şimşek yönetecek. Fenerbahçe'nin Çayur Rizespor deplasmanında yapacağı maçta Ali Palabıyık düdük çalacak.



 



kaynak:amk








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