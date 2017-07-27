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Beşiktaş, Barcelona'dan Munir El Haddadi'yi Kiralamak İstiyor

BEŞİKTAŞ, BARCELONA'DAN MUNİR EL HADDADİ'Yİ KİRALAMAK İSTİYOR

Daha önce Barcelona'dan Adriano ve bu sezon Real Madrid'den Pepe'yi kadrosuna katan Beşiktaş, yine Barcelona'da forma giyen Munir El Haddadi'yi kiralamak istiyor.

Tarih : 27 Temmuz 2017, 15:10
Puan Ver : Beşiktaş, Barcelona'dan Munir El Haddadi'yi Kiralamak İstiyor(8/10)4

Beşiktaş gözünü Real Madrid ve Barcelona'dan ayırmıyor. Siyah beyazlılar, geçtiğimiz sezon Adriano'yu Barcelona'dan çok cüzi bir miktara kadrosuna katmış, bu sezon da Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Pepe'yi kapmıştı. Kara Kartal, şimdi yine gözünü Barça'dan bir futbolcuya dikti.

YENİ HEDEF EL HADDADİ

Beşiktaş, geçen sezonu Valencia'da geçiren Munir El Haddadi'yi 1 yıllığına kiralamak istiyor. Katalanların ileri hattında Messi-Neymar-Suarez üçlüsünün forma giymesi nedeniyle ilk 11'de süre bulamayan 21'lik yıldız da bir sezon daha başka bir kulüpte kiralık oynamaya sıcak bakıyor.

FORVETTE DE GÖREV YAPABİLİYOR

Gökhan Töre'nin sakatlanmasının ardından kanat bölgesine futbolcu bakan Beşiktaş, Faslı futbolcuyu iki kenarda da oynatabilir. Zaman zaman santrfor bölgesinde de forma giyebilen Munir'in genç yaşına rağmen Barcelona ve Valencia'da çıktığı karşılaşmalarda, zorlu mücadelelere karşı epey tecrübesi bulunuyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in, genç oyuncuların potansiyelini üst düzeye çıkarabilme özelliği göz önünde bulundurulduğunda, 21 yaşındaki futbolcunun transferinde üç tarafın da karlı çıkacağı öngörülüyor.

LA MASIA ALTYAPISINDAN YETİŞTİ

Futbola Barcelona altyapısı La Masia'da başlayan 21 yaşındaki futbolcu, A takıma 2014-15 sezonunda yükseldi. O sezon Barcelona A takımında 16 kez forma giydi. 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Sonraki sezonu yine Katalanlar'da geçiren Munir, 26 maçta 8 kez ağları sarstı, 7 kere de gol pası verdi. Geçtiğimiz sezon başı Valencia'ya bedelsiz olarak kiralanan Faslı yıldız, Yarasalar'da 39 mücadeleye çıkıp 8 gol, 3 asistle oynadı. Beşiktaş da geçen sezonu fırsat bilerek Munir'i bedelsiz olarak kiralamak için teklif yapacak.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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