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Beşiktaş, Barcelona'dan Mascherano'nun Menajeriyle Görüştü

BEŞİKTAŞ, BARCELONA'DAN MASCHERANO'NUN MENAJERİYLE GÖRÜŞTÜ

Pepe transferiyle dünyada sükse yaratan Beşiktaş, Barcelona'da forma giyen Arjantinli oyuncu Javier Mascherano'nun menajeriyle İstanbul'da görüştü.

Tarih : 18 Temmuz 2017, 00:10
Puan Ver : Beşiktaş, Barcelona'dan Mascherano'nun Menajeriyle Görüştü(8/10)4

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını dört koldan devam ettiren Beşiktaş, Real Madrid'den ayrılan dünyaca ünlü yıldız Pepe'yi transfer ederek çok önemli bir oyuncuyu kadrosuna katmıştı. Transfer çalışmalarına devam eden siyah beyazlılar son olarak, Barcelona'dan Javier Mascherano'yu gündemine aldı.

MENAJERİYLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Güneş yazarı Şafak Malatya, "Beşiktaş, Barcelona'nın yıldız oyuncusu Javier Mascherano'nun menajeri Pinhas ile 14 Temmuz'da İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi. Beşiktaş, Mascherano'yu kiralık olarak transfer etmek istiyor. Mascherano'nun Barcelona ile 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor." dile getirdi.

Kaynak: Ajansspor

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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