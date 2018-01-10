BEŞİKTAŞ ATLETİCO MADRİDLİ GAMEİRO'YU KİRALAMAK İSTİYOR
Beşiktaş Atletico Madrid'de forma giyen Kevin Gameiro'yu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.
Everton'a satılan Cenk Tosun'un boşluğunu doldurmak isteyen Beşiktaş, Kanadalı golcü Cyle Larin'in ardından bir ismi daha gündemine aldı.
Milliyet' in haberine göre Beşiktaş, Diego Costa'nın dönüşüyle Atletico Madrid'den ayrılması gündemde olan Kevin Gameiro'yu sezon sonuna kadar kiralamayı istiyor.
BONSERVİS BEDELİ 20 MİLYON EURO
Atletico Madrid'le 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Fransız forvetin, yaklaşık 20 milyon euro bonservisinin olduğu, bu yüzden Beşiktaş yönetiminin Gameiro'yu kiralamayı düşündüğü öğrenildi.
Atletico Madrid, Gameiro'yu 2016'da Sevilla'dan 30 milyon euro karşılığında transfer etmişti.
Kaynak: haberinburada
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