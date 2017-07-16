BEŞİKTAŞ, ATLETİCO MADRİD FORMASI GİYEN VİETTO İÇİN GİRİŞİMLERE BAŞLADI
Beşiktaş, geçen sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçiren Atletico Madrid'li forvet Luciano Vietto için girişimlere başladı.
Beşiktaş'ta santrfor adaylarına her gün yeni bir isim daha ekleniyor. Khouma Babacar için 12 milyon Euro'ların telaffuz edildiği, Diego Costa için imkansız rakamların konuşulduğu, Vincent Aboubakar'ın Porto'da iyice yer yapmaya başladığı ortamda Beşiktaş'ın forvet arayışları iyice hızlandı.
BEŞİKTAŞ, VİETTO'YU İSTİYOR
İngiliz Sky Sports, Southampton'ın Atletico Madrid'in geçen sezon Sevilla'da kiralık oynayan oyuncusu Luciano Vietto'yu istediğini duyurdu. Haberin detayında ise, İngiliz ekibinin en büyük rakibinin elinde Şampiyonlar Ligi silahı olan Beşiktaş olduğunu iddia etti.
Kaynak: haberinburada
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