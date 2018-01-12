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Beşiktaş Asbaşkanı Ahmet Nur Çebi: Sow'u Bize Önerdiler

BEŞİKTAŞ ASBAŞKANI AHMET NUR ÇEBİ: SOW'U BİZE ÖNERDİLER

Beşiktaş Asbaşkanı Ahmet Nur Çebi adı Bursaspor ile anılan Moussa Sow için, "Onu bize önerdiler ancak 'Türkiye'de Fenerbahçe'den başka takımda oynamam' dediği için almadık" ifadelerini kullandı.

Tarih : 12 Ocak 2018, 15:20
Puan Ver : Beşiktaş Asbaşkanı Ahmet Nur Çebi: Sow'u Bize Önerdiler(8/10)4

Beşiktaş kampını ziyaret eden Ahmet Nur Çebi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çebi, Bursaspor'la anlaşmaya yakın olduğu konuşulan eski Fenerbahçeli Moussa Sow'la ilgili olarak, "Sow'u bize de önermişlerdi. Ancak daha önce, 'Türkiye'de Fenerbahçe'den başka bir takımda oynamam' dediği için istemedik ve gündemimize bile almadık" diye konuştu.

LARIN'LE ANLAŞTIK

Her zaman transfer için hazırlıklı olduklarını vurgulayan Çebi, "İhtiyaç olan her pozisyon için çalışmalarımız var. İhtiyaç halinde onlara yöneliyoruz. Larin'le anlaşma sağladık. Kulübü Orlando ile ilgili bazı sıkıntılar var. Onların da çözüleceğini düşünüyorum" yorumunda bulundu.SANKİ 40 YILLIK KARTAL

Hedeflerinin geleceğe daha iyi bir bütçe bırakmak olduğunun altını çizen Beşiktaş'ın yöneticisi, "Vida geleli 3-4 gün oldu ama sanki 40 yıllık Beşiktaşlı gibi. Çok yaratıcı bir futbolcu ve kulübe büyük katkı vereceğini düşünüyorum" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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