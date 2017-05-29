

Beşiktaş Kulübü'nün yönetim kurulu üyeleri Metin Albayrak ve Ahmet Ürkmezgil, elde ettikleri başarının mutluluğunu yaşadıklarını ve bunu sürekli hale getirmeyi planladıklarını söyledi.



Siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu sözcüsü Metin Albayrak yaptığı açıklamada, bütün sezon ortaya koydukları emeği şampiyonlukla taçlandırdıklarını vurgulayarak, "Şampiyonluk kolay değildi, büyük başarı. Doğru planlamanın ve çalışmanın karşılığını aldık. Geldiğimizden beri hep üstüne koyarak, bir bir işleyerek, tuğlaları üst üste koyarak Beşiktaş'ı bugünlere getirdik. Bunun parçası olduğum için çok mutluyum. Yönetim olarak çok çalıştık. Hocamız, ekibi, oyuncular, el ele vererek bugüne geldik." ifadelerini kullandı.



Elde ettikleri şampiyonlukla üçüncü yıldızı da aldıklarını hatırlatan Albayrak, şöyle konuştu:



"İnşallah daha iyilerini yaparız. Hedeflerimiz var, daha bitmedi. Beşiktaş'ı Avrupa'da daha iyi yerlere getirmek istiyoruz. Bunları yerine getirmek için çok çalışmalıyız. Üçüncü yıldızdan sonra en büyük hedefimiz bu. Başarının sürekli hale gelmesini istiyoruz. Dünya kulübü olmak için Türkiye'de şampiyon olmalıyız."



Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor ile yaptıkları karşılaşmada, ev sahibi ekibin yöneticilerinin, siyah-beyazlı taraftarlara stadın tamamını açmasına değinen Albayrak, "Gaziantepspor yönetimine teşekkür ederiz. Bu mutluluğumuzu yukarı çıkarmamızda onların da emeği var. Tribünlerin tamamını bize açmayabilirlerdi. Gaziantep'te çok sönük bir şey de olabilirdi. Çok güzel kutlama oldu. Şampiyonluğun sevincini yaşadık. Osmanlıspor maçında kupayı alarak, bunu perçinleyeceğiz." şeklinde görüş belirtti.







kaynak:sabah