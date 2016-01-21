

Beşiktaş'ta dünkü transfer hareketliliği Boyko ve Delgado ile sınırlı kalmadı. Siyah beyazlıların anlaşmaya vardığı bir diğer isim Aras Özbiliz oldu.







25 yaşındaki İstanbul doğumlu Ermeni oyuncu için Spartak Moskova ile 1.5 milyon Euro'ya anlaşmaya varıldı. Özbiliz, Hollanda'nın Ajax ve Rusya'nın Kuban Krasnodar takımlarında forma giydi. Bugün İstanbul'a gelmesi beklenen Aras, yarım sezon İspanya'nın Getafe takımına kiralanacak.







Bu arada Beşiktaş Kulübü, Aras Özbiliz'in transferi için Spartak Moskova ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.







Ermeni futbolcu bugün öğle saatlerinde Moskova'dan İstanbul'a geldi