BEŞİKTAŞ ARAS ÖZBİLİZ'İ TRANSFER ETTİ VE KİRALADI
Beşiktaş, Spartak Moskova'dan transfer ettiği sağ kanat oyuncusu Aras Özbiliz'i İspanya'nın Getafe takımına kiralayacak..
Beşiktaş'ta dünkü transfer hareketliliği Boyko ve Delgado ile sınırlı kalmadı. Siyah beyazlıların anlaşmaya vardığı bir diğer isim Aras Özbiliz oldu.
25 yaşındaki İstanbul doğumlu Ermeni oyuncu için Spartak Moskova ile 1.5 milyon Euro'ya anlaşmaya varıldı. Özbiliz, Hollanda'nın Ajax ve Rusya'nın Kuban Krasnodar takımlarında forma giydi. Bugün İstanbul'a gelmesi beklenen Aras, yarım sezon İspanya'nın Getafe takımına kiralanacak.
Bu arada Beşiktaş Kulübü, Aras Özbiliz'in transferi için Spartak Moskova ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
Ermeni futbolcu bugün öğle saatlerinde Moskova'dan İstanbul'a geldi
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar