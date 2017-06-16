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beşiktaş aradığı stoperi 'komşu'da buldu!

BEŞİKTAŞ ARADIĞI STOPERİ 'KOMŞU'DA BULDU!

Bir yandan transferlerle kadrosunu güçlendirmek, diğer yandan giden ve gitmesi muhtemel futbolcularının yerlerini doldurmak isteyen Beşiktaş, Moledo için düğmeye bastı.

Tarih : 16 Haziran 2017, 11:14
Puan Ver : Beşiktaş Aradığı Stoperi 'komşu'da Buldu!(6/10)6


beIN Sports'un haberine göre Panathinaikos'ta forma giyen ve bir yıl daha Yunan kulübüyle sözleşmesi olan 29 yaşındaki stoper için ilk teklifi yapan Beşiktaş olumlu yanıt aldı.



Dinamo Kiev'den stoper Domagoj Vida transferinde sıkıntı yaşayan siyah beyazlıların, moledo için temaslarını sıklaştırıp transferi sonuçlandırması bekleniyor.



Brezilya'nın Camboriu, Uniao Rondonopolis, Internacional takımlarında forma giyen Moledo, ülkesi dışında Polonya'da Odra Wodzislaw ve Ukrayna'da Metalist Kharkiv'de mücadele etti. Brezilyalı stoper son iki sezondur formaısını giydiği Panathinaikos'ta 3 gol attı.



 



kaynak:sabah








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