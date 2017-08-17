UEFA'yla yaptığı anlaşma 31 Mayıs'ta bitecek olan Beşiktaş, Benfica'ya Anderson Talisca için 18 milyon Euro teklif etti.

Beşiktaş yönetimi bir yandan yeni sezon kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da takımda kiralık olarak forma giyen oyuncuları bonservisiyle alabilmek için uğraşıyor. Geçen sezon 1+1 senelik sözleşme yapılan Anderson Talisca için bu sezon başında lisans için gerekli evrakları göndermemesi nedeniyle Benfica ile sürtüşme yaşayan siyah-beyazlılar; Portekiz ekibine sürpriz bir teklifte bulundu.

FFP BİTİNCE YAPILACAK

UEFA ile yapılan FFP anlaşması gelecek sezon biteceği için siyah-beyazlı yönetim, Portekiz ekibi Benfica'ya, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedelini iletti. Kara Kartallar, 31 Mayıs'ta bitecek FFP anlaşması sonrasında 15 Haziran'a kadar ödeme süresi dolmak kaydıyla 18 milyon Euro'luk teklif gönderildi. Daha önce gayrı resmi olarak yapılan teklif sonrasında Anderson Talisca'nın da 'kalmak' yönünde direnç göstermesiyle Benfica'nın gardı düştü.

JARDEL'İ GERİDE BIRAKIR

Benfica'nın, Beşiktaş'tan gelen bu protokole sıcak baktığı bildirildi. Başkan Fikret Orman her fırsatta gelecek sezon Benfica'ya 'agresif' bir teklif sunacaklarını açıklıyordu. Öte yandan bu transferin gerçekleşmesi durumunda Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, bir dönem G.Saray'ın Mario Jardel için ödediği 17 milyon 50 bin euro'luk bonservis bedelini tarihe gömecek.

Kaynak: Fotomaç

Kaynak: haberinburada