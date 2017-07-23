Abd'de Katliam Gibi Olay! Otoparktaki Römorkta 8 Kişi Ölü Bulundu
Beşiktaş, Amerika'dan Bedavaya Transfer Yapıyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısırlı Mevkidaşıyla Telefonda Görüştü
Çocuğu Tuhafiyeye Bırakıp Kaçan Kadın, Bakıcısı Çıktı
Anadolu Mandasına Yeni Eş Geliyor: Murrah Mandaları
Arkadaşı Tarafından Bıçaklanan Genç, Yürüyerek Geldiği Hastanede Öldü
Bartın'da Plajdaki Kadınları Çeken Sapık Gözaltına Alındı
G.Saray'ın Hocası Igor Tudor, Takımdan 9 Kişinin Gönderilmesini İstedi
Chp Eski Milletvekili İhsan Kalkavan Vefat Etti
Ankara'da Doğalgaz Borusu Patladı! Alevler 10 Metre Yükseliğe Ulaştı
Tff 3. Lig Ekibi Tekirdağspor, 3 Günde 22 Futbolcu Transfer Etti
9 Yaşındaki Katarlı Çocuk, Ailesi Yemek Yerken Uludağ'da Kayboldu
Volkswagen'e Emisyon Davasında 125 Milyon Dolar Ceza Verildi
Erdoğan'dan Abd'ye Ypg Tepkisi: Ha Ali Ha Veli, Dostlar Birbirini Aldatmamalı
Büyükada'daki Toplantı Soruşturmasında 2 Tutuklama
Cumhurbaşkan'ı Erdoğan'dan İsrail'e Mescid-İ Aksa Çağrısı
Hande Ataizi'ni Tokatlayan Sevda Demirel'in Öfkesi Hala Geçmemiş
Çanakkale'de Deprem, Halkı Sokağa Döktü
Serhat Akın, Pişmanım Deyip Survivor Panoroma'yı Yerden Yere Vurdu
Vıp Saç Ekimi İçin İstanbul'a Gelen İngiliz, Parası Alınıp Sokağa Atıldı

Beşiktaş, Amerika'dan bedavaya transfer yapıyor

BEŞİKTAŞ, AMERİKA'DAN BEDAVAYA TRANSFER YAPIYOR

Beşiktaş, Amerika MLS ekiplerinden Orlando City'deforma giyen 22 yaşındaki Cyle Larin'i bedelsiz olarak kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tarih : 23 Temmuz 2017, 13:30
Puan Ver : Beşiktaş, Amerika'dan Bedavaya Transfer Yapıyor(6/10)2

ABD Major Lig ekiplerinden Orlando City forması giyen Cyle Larin için Beşiktaş'ın ısrarı devam ediyor.

FİKRET ORMAN BONSERVİS VERMEK İSTEMİYOR

Başkan Fikret Orman'ın transferiyle bizzat ilgilendiği 22 yaşındaki futbolcu, 5 ay sonra bitecek olan kontratını fesh etmeye çalışıyor. Orman, yıldız ismin alacaklarına karşılık bonservisini alıp bu oyuncunun Beşiktaş'a bedelsiz olarak kazandırılmasını istiyor.

Kaynak: Fanatik


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beşiktaş  Amerika  Dan  Bedavaya  Transfer  Yapıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER