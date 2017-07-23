Abd'de Kamyon Kasasında 10 Kişinin Cesedi Bulundu
İngiltere'de Cinsiyet Değiştirmek Kolaylaşıyor, Doktor Onayına Gerek Kalmayacak
Kırşehir'de Fetö'den Aranan Zanlı Parkta Yakalandı
Victoria's Secret Meleği Kıyafetiyle Etrafındakilerin Aklını Aldı!
Düğün Salonunu Duman Kapladı, Mutlu Gün Hastanede Bitti
Hande Yener, Sebastian Beach'den Kalan 39 Bin Tl'lik Borcu İçin İcraya Verildi
Künefeye Hücum! 78 Metrelik 1,5 Ton Künefe 20 Dakikada Tükendi
Bu Manzaranın Nedeni Yağış Değil! Mardin'de Su Şebekesi Patladı, Yollar Göle Döndü
İsrail, Mescid-İ Aksa'da Dedektörlerden Sonra Bu Kez De Güvenlik Kameraları Kuruyor
Emniyet Huzurlu Parklar İçin Harekete Geçti, Park Polisi Geliyor
İskeleden Denize Düştü, Herkesin Gözü Önünde Çırpınarak Can Verdi
Abd'den, Türkiye'nin Alacağı S-400 Füzeleri İçin Tehdit Gibi Açıklama: Bizim İçin Kaygı Verici
Ekmek Parası İçin Girdiği Çukur Mezarı Oldu!
Yerleri Temizlerken Bir Anda Alevler İçinde Kaldı, Korkunç Anlar Kamerada!
Guardian Erdoğan Da Yazı Yazmak İstedi Haberinden Çark Etti
Amman'daki İsrail Büyükelçiliği Binasına Açılan Ateşte 2 Kişi Yaralandı
Beşiktaş, Gaziantepspor'dan Orkan Çınar'ı Kadrosuna Kattı
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Mescid-İ Aksa'ya Metal Dedektör Kurulmasına İzin Vermeyeceğiz
Resmen Çomak Soktular! Fener'in İstediği Yıldıza 10 Yıllık Teklif
Sivas'ta Korkunç Olay! 83 Koyun Ahırda Çıkan Yangında Telef Oldu

Beşiktaş, Alvaro Negredo Transferini Büyük Ölçüde Bitirdi

BEŞİKTAŞ, ALVARO NEGREDO TRANSFERİNİ BÜYÜK ÖLÇÜDE BİTİRDİ

Forvet konusunda aradığını bulamayan Beşiktaş'ta yönetim, Valencia forması giyen 31 yaşındaki İspanyol golcü Alvaro Negredo ile her konuda anlaştı.

Tarih : 23 Temmuz 2017, 14:50
Puan Ver : Beşiktaş, Alvaro Negredo Transferini Büyük Ölçüde Bitirdi(6/10)2

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve transferden sorumlu yönetici Umut Güner ünlü oyuncu Alvaro Negredo'nun işini bitirdi. Teknik direktör Şenol Güneş bu transfere çok sevindiğini belirterek kadrosunun şekillenmeye başladığını vurguladı.

NEGREDO KİMDİR?

Alvaro Negredo, 20 Ağustos 1985 tarihinde İspanya'nın Madrid kentinde dünyaya gelmiştir. tıpkı diğer iki abisi gibi futbola merak salan Alvaro, kariyerine İspanya'nın köklü kulüplerinden Rayo Vallecano'nun altyapısında başlamıştır.

YÜKSELİŞİNİ SEVİLLA FARK ETTİ

2005 yılında Rayo Vallecano'dan Real Madrid'in yedek takımına bonservissiz olarak transfer olan Alvaro Negredo, 2 yıl sonra 3 Milyon Euro bonservis bedeli ile Almeria kulübüne transfer olmuştur. Ancak, Negredo'nun Almeria'daki yükselişi, Sevilla tarafından fark edilmiş ve 2009 yılında, 2 yıl sonra 15 Milyon Euro gibi bir bedelle transfer edilmesiyle sonuçlanmıştır.

25 MİLYON EURO'YA MANCHESTER CİTY'YE GİTTİ

Transfer olduğu her takımda elinden gelenin en iyisini yapmaya çabalayan Alvaro Negredo, Sevilla'daki başarısının ardından, yeni bir yapılanma içerisinde olan İngiliz Manchester City takımına 25 Milyon Euro gibi bir bedelle transfer olmuştur.

VALENCİA'YA GERİ DÖNDÜ

İngiliz ekibinde 1 yıl top koşturduktan sonra, ertesi yıl Valencia'ya bir yıl kiralanan Negredo, İspanyol kulübü tarafından 2015 yılında 28 Milyon Euro'ya transfer edilmiştir. 2016 yılında yeniden İngiltere'ye kiralanan yıldız oyuncu, Middlesbrough'ta bir yıl geçirdikten sonra yeniden kulübü Valencia'ya dönmüştür.

1,86 boyunda sol ayağına hakim olan Alvaro Negredo, santrafor mevkisinde forma giymektedir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beşiktaş  Alvaro  Negredo  Transferini  Büyük  Ölçüde  Bitirdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER