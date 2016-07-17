

Gökhan Gönül transferiyle taraftarını mest eden, İsmail Köybaşı'nın takımdan ayrılmasıyla sol bek mevkisine tecrübeli bir oyuncu almak isteyen Beşiktaş, geçmiş senelerde Türk takımlarıyla adı birçok kez anılan Alexander Büttner'i kadrosuna katıyor.







Kolarov olmayınca...







Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olan ve geçen yıla göre çok da yoğun bir maç trafiğine girecek olan Siyah Beyazlılar, İsmail Köybaşı'nın ayrılmasıyla sol bek mevkisine Avrupa tecrübesi olan bir oyuncuyu kazandırmak istedi.







Manchester City'nin Sırp sol beki Kolarov için şartlar zorlandı ancak transferin gecikmemesi adına dümen Büttner'e kırıldı ve hem oyuncuyla hem de kulübü Dinamo Moskova'yla anlaşma sağlandı.







Geçen sezonun ikinci yarısını Belçika kulübü Anderlecht'te geçiren 27 yaşındaki Büttner'le 2+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.