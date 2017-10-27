BEŞİKTAŞ, ALANYASPOR'U YENEREK LİGDE 4 MAÇ SONRA KAZANMAK İSTİYOR
Şampiyonlar Liginde çıktığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan Beşiktaş, cumartesi günü karşılaşacağı Alanyaspor'u yenerek ligde 4 maç sonra galip gelmek istiyor.
Süper Lig'in 10. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile mücadele edecek olan Beşiktaş, turuncu-yeşilliler ile 4. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların bu seride 3 galibiyeti bulunuyor.
BEŞİKTAŞ LİGDE 7. SIRADA BULUNUYOR
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, yarın 19.30'da Aytemiz Alanyaspor deplasmanına çıkacak. Geride kalan 9 haftada siyah-beyazlı ekip, 4 galibiyet 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 7. sırada yer alırken, Akdeniz temsilcisi Aytemiz Alanyaspor ise 3 galibiyet 2 beraberlik 4 mağlubiyet alarak 10. sırada bulunuyor.
4-1'LİK TARİFE
Aytemiz Alanyaspor ile ligde ilk olarak geçen sezon mücadele eden Beşiktaş, Alanya ekibi ile bir kez de hazırlık maçında karşılaştı. Ligde oynanan iki mücadeleden de siyah-beyazlılar 4-1'lik skorla ayrılırken, oynanan hazırlık maçında da siyah-beyazlı ekip, rakibini 3-1 mağlup etti.
4 MAÇLIK HASRET
Şampiyonlar Ligi'nde doludizgin devam eden Beşiktaş, Süper Lig'de 4 maçtır galibiyet yüzü görmedi. Fenerbahçe derbisinde alınan mağlubiyetten sonra 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan Kartal, Alanya deplasmanında ligdeki galibiyet hasretine son vermek için sahada olacak.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar