Süper Lig'in 10. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile mücadele edecek olan Beşiktaş, turuncu-yeşilliler ile 4. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların bu seride 3 galibiyeti bulunuyor.

BEŞİKTAŞ LİGDE 7. SIRADA BULUNUYOR

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, yarın 19.30'da Aytemiz Alanyaspor deplasmanına çıkacak. Geride kalan 9 haftada siyah-beyazlı ekip, 4 galibiyet 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 7. sırada yer alırken, Akdeniz temsilcisi Aytemiz Alanyaspor ise 3 galibiyet 2 beraberlik 4 mağlubiyet alarak 10. sırada bulunuyor.

4-1'LİK TARİFE

Aytemiz Alanyaspor ile ligde ilk olarak geçen sezon mücadele eden Beşiktaş, Alanya ekibi ile bir kez de hazırlık maçında karşılaştı. Ligde oynanan iki mücadeleden de siyah-beyazlılar 4-1'lik skorla ayrılırken, oynanan hazırlık maçında da siyah-beyazlı ekip, rakibini 3-1 mağlup etti.

4 MAÇLIK HASRET

Şampiyonlar Ligi'nde doludizgin devam eden Beşiktaş, Süper Lig'de 4 maçtır galibiyet yüzü görmedi. Fenerbahçe derbisinde alınan mağlubiyetten sonra 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan Kartal, Alanya deplasmanında ligdeki galibiyet hasretine son vermek için sahada olacak.

Kaynak: haberinburada