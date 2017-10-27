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Beşiktaş, Alanyaspor'u Yenerek Ligde 4 Maç Sonra Kazanmak İstiyor

BEŞİKTAŞ, ALANYASPOR'U YENEREK LİGDE 4 MAÇ SONRA KAZANMAK İSTİYOR

Şampiyonlar Liginde çıktığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan Beşiktaş, cumartesi günü karşılaşacağı Alanyaspor'u yenerek ligde 4 maç sonra galip gelmek istiyor.

Tarih : 27 Ekim 2017, 18:20
Puan Ver : Beşiktaş, Alanyaspor'u Yenerek Ligde 4 Maç Sonra Kazanmak İstiyor(10/10)6

Süper Lig'in 10. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile mücadele edecek olan Beşiktaş, turuncu-yeşilliler ile 4. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların bu seride 3 galibiyeti bulunuyor.

BEŞİKTAŞ LİGDE 7. SIRADA BULUNUYOR

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, yarın 19.30'da Aytemiz Alanyaspor deplasmanına çıkacak. Geride kalan 9 haftada siyah-beyazlı ekip, 4 galibiyet 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 7. sırada yer alırken, Akdeniz temsilcisi Aytemiz Alanyaspor ise 3 galibiyet 2 beraberlik 4 mağlubiyet alarak 10. sırada bulunuyor.

4-1'LİK TARİFE

Aytemiz Alanyaspor ile ligde ilk olarak geçen sezon mücadele eden Beşiktaş, Alanya ekibi ile bir kez de hazırlık maçında karşılaştı. Ligde oynanan iki mücadeleden de siyah-beyazlılar 4-1'lik skorla ayrılırken, oynanan hazırlık maçında da siyah-beyazlı ekip, rakibini 3-1 mağlup etti.

4 MAÇLIK HASRET

Şampiyonlar Ligi'nde doludizgin devam eden Beşiktaş, Süper Lig'de 4 maçtır galibiyet yüzü görmedi. Fenerbahçe derbisinde alınan mağlubiyetten sonra 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan Kartal, Alanya deplasmanında ligdeki galibiyet hasretine son vermek için sahada olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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