BEŞİKTAŞ-ADALAR SEFERİ YENİDEN BAŞLIYOR
Şehir Hatları'nın yılbaşından itibaren kaldırdığı Beşiktaş-Adalar seferleri yeniden başlıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şehir Hatları İşletmeleri, bu yılbaşı itibariyle zarar ettiği hatlardan biri olan Adalar seferlerini kaldırmıştı. İBB'den yapılan açıklamada, seferlerin yeniden başlayacağı açıklandı.
"EN KISA SÜREDE BAŞLAYACAK"
İBB Meclisi'nde çok nadir yaşanan bir durum oldu ve bir soru önergesi aynı gün cevaplandırıldı. CHP'li Meclis Üyesi Hilkat'ın önergesini yanıtlayan Faruk Aydın, "Şehir Hatları Genel Müdürümüzden aldığımız bilgiye göre, seferlere en kısa sürede başlanacak" dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Yazın Vazgeçilmezi Yeşil Eriğin Kilosu 700 Liraya Çıktı
- Bu Tantuni Başka Tantuni! Sacda Gördüğünüz Et Değil
- Büyük İkramiye Talihlileri, Paralarını Aldı!
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar