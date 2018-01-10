İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şehir Hatları İşletmeleri, bu yılbaşı itibariyle zarar ettiği hatlardan biri olan Adalar seferlerini kaldırmıştı. İBB'den yapılan açıklamada, seferlerin yeniden başlayacağı açıklandı.

"EN KISA SÜREDE BAŞLAYACAK"

İBB Meclisi'nde çok nadir yaşanan bir durum oldu ve bir soru önergesi aynı gün cevaplandırıldı. CHP'li Meclis Üyesi Hilkat'ın önergesini yanıtlayan Faruk Aydın, "Şehir Hatları Genel Müdürümüzden aldığımız bilgiye göre, seferlere en kısa sürede başlanacak" dedi.

Kaynak: haberinburada