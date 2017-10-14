BEŞİKTAŞ 8 HAFTADA 5 KIRMIZI KART GÖREREK GEÇEN SEZONU GERİDE BIRAKTI
Geçen sezon toplamda 4 kırmızı kart gören Beşiktaş, bu sezon henüz ilk 8 haftada 5 kırmızı kart görerek geçen sezonu geride bıraktı.
Gençlerbirliği deplasmanında Babel'in gördüğü kırmızı kart ile 10 kişi kalan Beşiktaş, böylece bu sezon en çok kırmızı kart gören takım oldu.
Süper Lig'de henüz 8.hafta oynanırken Beşiktaş, 5.kez kırmızı kart gördü
BİR SEZONDA TOPLAM 4 KIRMIZI GÖRMÜŞTÜ
Beşiktaş takımında Babel, Atiba, Quaresma, Tosic ve Oğuzhan bu sezon kırmızı kart gören oyuncular oldu. Siyah-beyazlı ekip geçen sezonun tamamında 4 kırmızı kart görmüştü
Kaynak: haberinburada
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