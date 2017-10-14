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Beşiktaş 8 Haftada 5 Kırmızı Kart Görerek Geçen Sezonu Geride Bıraktı

BEŞİKTAŞ 8 HAFTADA 5 KIRMIZI KART GÖREREK GEÇEN SEZONU GERİDE BIRAKTI

Geçen sezon toplamda 4 kırmızı kart gören Beşiktaş, bu sezon henüz ilk 8 haftada 5 kırmızı kart görerek geçen sezonu geride bıraktı.

Tarih : 14 Ekim 2017, 00:20
Puan Ver : Beşiktaş 8 Haftada 5 Kırmızı Kart Görerek Geçen Sezonu Geride Bıraktı(9/10)5

Gençlerbirliği deplasmanında Babel'in gördüğü kırmızı kart ile 10 kişi kalan Beşiktaş, böylece bu sezon en çok kırmızı kart gören takım oldu.

Süper Lig'de henüz 8.hafta oynanırken Beşiktaş, 5.kez kırmızı kart gördü

BİR SEZONDA TOPLAM 4 KIRMIZI GÖRMÜŞTÜ

Beşiktaş takımında Babel, Atiba, Quaresma, Tosic ve Oğuzhan bu sezon kırmızı kart gören oyuncular oldu. Siyah-beyazlı ekip geçen sezonun tamamında 4 kırmızı kart görmüştü

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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