Transfer konusunda sürekli farklı stratejiler belirleyen Beşiktaş, UEFA'nın kritlerlerini aşmamak adına yeni bir strateji belirliyor.

Yazın Negredo, Medel, Pepe ve Lens gibi yüksek maliyetli isimlerle bütçesini zorlayan siyah-beyazlı ekip, devre arası transferi için önlem alma hazırlığı yapıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİNDE GRUPTAN ÇIKILIRSA OYUNCU SATILMAYACAK

Vida ile her konuda anlaşan ve Atiba'nın önerdiği Larin'i de transfer etmek isteyen Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkarsa herhangi bir oyuncusunu göndermeyecek. Boyko, Veli Kavlak ve Aras Özbiliz gibi isimlerin dışında as kadroda yer edinen oyuncuları göndermek istemeyen Beşiktaş, gruptan çıkması durumunda bu konuda başarıya ulaşacak.

İKİNCİ TURA ÇIKILIRSA YILDIZLARDAN BİRİ SATILACAK

Yönetim, Şampiyonlar Ligi'nde ikinci tur bileti alınamaması durumunda ise Cenk, Tolgay, Negredo ve Quaresma gibi isimlerden birini satabilir. Siyah-beyazlıların bu kapsamda Çin pazarından umutlu olduğu iddia edildi.

Kaynak: haberinburada