BEŞİKTAŞ 31 MİLYON LİRA ERİDİ
Borsa İstanbul'da işlem gören Beşiktaş hisseleri, futbol takımının UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesinin ardından yüzde 2,5 düşüşte. Cari fiyatlarla Beşiktaş'ın toplam piyasa değeri dünkü kapanışa göre 31 milyon TL azalarak 1 milyar 214,4 milyon TL'ye gerilemiş oldu
Beşiktaş, dün gece UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçında Fransa'nın Olympique Lyon takımına elendi. Bu sonuçla Avrupa kupalarına veda eden Beşiktaş'ın Borsa İstanbul'da işlem gören hisseleri, güne yüzde 3,66 düşüşle başlamasının ardından, kayıplarının bir kısmını telafi etti ve önceki kapanışa göre yüzde 2,5 değer kaybıyla 5,05 TL seviyesinde dengelendi.
Borsa İstanbul'da işlem gören diğer spor şirketlerinden Trabzonspor hisseleri yüzde 0,75 artışla 2,68 TL'den, Fenerbahçe hisseleri yüzde 0,30 yükselişle 34,40 TL'den, Galatasaray hisseleri ise yüzde 0,30 değer kazancıyla 24,36 TL'den alıcı buluyor
kaynak:sabah
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