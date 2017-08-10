BEŞİKTAŞ, 2.5 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA GARY MEDEL İLE 3 YILLIĞINA ANLAŞTI
Beşiktaş, Inter'den Gary Medel'i 2.5 milyon Euro bonservis karşılığında 3 yıllığına kadrosuna kattı.
Beşiktaş, Marcelo'nun gönderilmesinden sonra stoper bölgesinde yaşadığı sıkıntıyı sonunda aştı.
MEDEL 2.5 MİLYON EURO'YA BEŞİKTAŞ'TA
NTV Spor'da yer alan habere göre Beşiktaş, Şilili Gary Medel ile anlaşma sağladı. 3 yıllık sözleşme imzalanacak olan Medel için Beşiktaş, Inter'e 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Siyah-Beyazlılar, oyuncuya da yıllık 2.3 milyon Euro ödeyecek.
Kaynak: haberinburada
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