İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü

Beşiktaş, 2.5 Milyon Euro Karşılığında Gary Medel ile 3 Yıllığına Anlaştı

BEŞİKTAŞ, 2.5 MİLYON EURO KARŞILIĞINDA GARY MEDEL İLE 3 YILLIĞINA ANLAŞTI

Beşiktaş, Inter'den Gary Medel'i 2.5 milyon Euro bonservis karşılığında 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Tarih : 10 Ağustos 2017, 19:10
Puan Ver : Beşiktaş, 2.5 Milyon Euro Karşılığında Gary Medel İle 3 Yıllığına Anlaştı(7/10)3

Beşiktaş, Marcelo'nun gönderilmesinden sonra stoper bölgesinde yaşadığı sıkıntıyı sonunda aştı.

MEDEL 2.5 MİLYON EURO'YA BEŞİKTAŞ'TA

NTV Spor'da yer alan habere göre Beşiktaş, Şilili Gary Medel ile anlaşma sağladı. 3 yıllık sözleşme imzalanacak olan Medel için Beşiktaş, Inter'e 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Siyah-Beyazlılar, oyuncuya da yıllık 2.3 milyon Euro ödeyecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beşiktaş  25  Milyon  Euro  Karşılığında  Gary  Medel  İle  3  Yıllığına  Anlaştı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER