Beşiktaş, Marcelo'nun gönderilmesinden sonra stoper bölgesinde yaşadığı sıkıntıyı sonunda aştı.

MEDEL 2.5 MİLYON EURO'YA BEŞİKTAŞ'TA

NTV Spor'da yer alan habere göre Beşiktaş, Şilili Gary Medel ile anlaşma sağladı. 3 yıllık sözleşme imzalanacak olan Medel için Beşiktaş, Inter'e 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Siyah-Beyazlılar, oyuncuya da yıllık 2.3 milyon Euro ödeyecek.

Kaynak: haberinburada