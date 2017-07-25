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Beşiktaş, 2 Günlük Gecikmeyi Affetmedi: Quaresma Para Cezası Alacak
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Beşiktaş, 2 Günlük Gecikmeyi Affetmedi: Quaresma Para Cezası Alacak

BEŞİKTAŞ, 2 GÜNLÜK GECİKMEYİ AFFETMEDİ: QUARESMA PARA CEZASI ALACAK

Beşiktaş'ın İspanya'daki kampına iki gün geç gelecek olan Ricardo Quaresma, sözleşmesindeki maddeye göre para cezası alacak.

Tarih : 25 Temmuz 2017, 00:30
Puan Ver : Beşiktaş, 2 Günlük Gecikmeyi Affetmedi: Quaresma Para Cezası Alacak(5/10)1

Beşiktaş, Marbella kampının ikinci gününü akşam yaptığı taktik idman ile tamamladı.

NEGREDO İÇİN KOLLAR SIVANDI

Başkan Fikret Orman ile yöneticiler Umut Güner, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Candaş Tolga Işık, Marbella'ya gelerek siyah-beyazlıların akşam idmanını izledi. 3 gün Marbella'da kalacak olan başkan ve yöneticiler hazırlık maçlarını seyredecek ve aynı zamanda Negredo transferini de bitirmeye çalışacak.

PEPE TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

Akşam idmanında taktik çalışmaya ağırlık veren Güneş, yeni transfer Pepe'yi antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştırdı. Isınma ve pas hareketleri ile başlayan idman yarı sahada taktik oyun ile devam etti. Bu bölümde futbolcuların en fazla 2 pas yaptıktan sonra oyunun yönünü değiştirmelerini isteyen Güneş oyunculara sık sık uyarılarda bulundu. Antrenman şut çalışması, taktik ve çift kale maç ile sona erdi.

Bu arada Beşiktaş antrenmanını seyretmeye gelen İspanyol taraftarlar Pepe ile fotoğraf çektirip imza aldı.

QUARESMA CEZA YİYECEK

Gribal enfeksiyon geçiren Babel ve Atiba takım çalışmasında yer alırken kampa dün katılması gereken Quaresma'nın gecikmeli olarak geleceği açıklandı. Bu akşam kampa katılacak olan Quaresma 2 gün geç geldiği için sözleşmesinde yer aldığı şekilde para cezasına çarptırılacak. Yeni transfer Orkan Çınar ise yarın Marbella'ya gelerek kampa katılacak.

Beşiktaş Marbella kampının ilk hazırlık maçını yarın akşam Valladolid ile oynayacak. Marbella Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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