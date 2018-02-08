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Beşiktaş 1,5 ay boyunca ölüp ölüp dirilecek

BEŞİKTAŞ 1,5 AY BOYUNCA ÖLÜP ÖLÜP DİRİLECEK

Beşiktaş, Şubat ayında başlayıp Mart ayının ortasında sona erecek Türk futbol tarihinin belki de en zor fikstürüne çıkacak.

Tarih : 08 Şubat 2018, 13:10
Puan Ver : Beşiktaş 1,5 Ay Boyunca Ölüp Ölüp Dirilecek(7/10)3

Beşiktaş, 1 aylık zaman diliminde 3 cephede "var olma" savaşı verecek. Siyah-beyazlı ekip Spor Toto Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 ayda zorluk derecesi yüksek 9 maça çıkacak.

MAÇLAR BU HAFTA BAŞLIYOR

İşte Beşiktaş'ın hafta sonu başlayacak ve 18-19-20 Mart'ta son bulacak (Başakşehir maçının tarihi belli değil) zorlu yol haritası:

Beşiktaş - Karabükspor (Süper Lig)

Konyaspor - Beşiktaş (Süper Lig)

Bayern Münih - Beşiktaş (Şampiyonlar Ligi)

Beşiktaş - Fenerbahçe (Süper Lig)

Trabzonspor - Beşiktaş (Süper Lig)

Beşiktaş - Gençlerbirliği (Süper Lig)

Beşiktaş - Bayern Münih (Şampiyonlar Ligi)

Beşiktaş - Fenerbahçe (Türkiye Kupası)

Başakşehir - Beşiktaş (Süper Lig)


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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