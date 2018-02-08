BEŞİKTAŞ 1,5 AY BOYUNCA ÖLÜP ÖLÜP DİRİLECEK
Beşiktaş, Şubat ayında başlayıp Mart ayının ortasında sona erecek Türk futbol tarihinin belki de en zor fikstürüne çıkacak.
Beşiktaş, 1 aylık zaman diliminde 3 cephede "var olma" savaşı verecek. Siyah-beyazlı ekip Spor Toto Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 ayda zorluk derecesi yüksek 9 maça çıkacak.
MAÇLAR BU HAFTA BAŞLIYOR
İşte Beşiktaş'ın hafta sonu başlayacak ve 18-19-20 Mart'ta son bulacak (Başakşehir maçının tarihi belli değil) zorlu yol haritası:
Beşiktaş - Karabükspor (Süper Lig)
Konyaspor - Beşiktaş (Süper Lig)
Bayern Münih - Beşiktaş (Şampiyonlar Ligi)
Beşiktaş - Fenerbahçe (Süper Lig)
Trabzonspor - Beşiktaş (Süper Lig)
Beşiktaş - Gençlerbirliği (Süper Lig)
Beşiktaş - Bayern Münih (Şampiyonlar Ligi)
Beşiktaş - Fenerbahçe (Türkiye Kupası)
Başakşehir - Beşiktaş (Süper Lig)
Kaynak: haberinburada
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