Spor Toto Süper Lig'i 8. haftasında BEşiktaş, Gençlerbirliği deplasmanına konuk oldu. Kıran kıran geçen mücadelenin ardaınan en sahibi ekip Gençlerbirliği sahadan 1-0 galip ayrıldı.

BEŞİKTAŞ'IN GOLÜNÜ PENALTIDAN CENK ATTI

Ankara'da ki zorlu mücadelede ev sahibi ekip Gençlerbirliği Vedat Muriqi'nin 16. dakikada ve Aleksandar Scekic'in 73. dakikada attığı goller ile 2-0 öne geçerken konuk ekip Beşiktaş 87. dakikada Cenk Tosun'un penaltıdan attığı gol ile farkı bire indirdi ancak ev sahibi ekip Gençlerbirliği sahadan 2-1 galip ayrılan taraf oldu.

RYAN BABEL KIRMIZI KART GÖRDÜ

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, soyunma orasına ilk yarının ardından 1-0 geride giden takımında ikinici yarıda 2 oyuncu değişikliği ile başladı. İkinci 45 dakikada sahada göreb almaya başlayan Ryan Babel yaklaşık 3 dakika sonra (+8. dakikada) kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu karşılaşmanın ardından Beşiktaş 14 puanda kalırsen 3ev sahibi ekip Gençlerbirliği puanını 7'e yükseltti ve maç fazlası ile 15. sıraya yükseldi.

Kaynak: haberinburada