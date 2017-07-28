BEŞİKTAŞ 1-0 ÖNE GEÇTİĞİ MAÇTA SAHADAN 1-4 YENİK AYRILDI
Marbella Stadı'nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı maçta, Las Palmas'a 1-4 yenilerek hazırlık kampı döneminde galibiyete hasret kalmaya devam etti.
BEŞİKTAŞ TEK GOLÜNÜ TOSİÇ ATTI
Beşiktaş'ın tek golünü 43. dakikada Dusko Tosiç kaydetti.
30 DAKİKA İÇERİSİNDE 4 GOL
Las Palmas'ın golleri ise 53. dakikada Viera, 67. dakikada Exposito, 75. dakikada Momo ve 84. dakikada Benito'dan geldi.
SIRADAKİ RAKİP REAL BETİS
Beşiktaş, 30 Temmuz Pazar günü Real Betis ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Üsküdar'da Dolu Yağışı Binaların Dış Cephelerini Deldi
- Sağanak Yağışı Fırsat Bilen Gençler Deniz Botuyla Keyifli Anlar Yaşadı
- Canını Hiçe Saydı, Sokak Kedisini Ölümün Kıyısından Aldı!
- Meteoroloji'den 5 İl İçin Şiddetli Yağış Ve Sel Uyarısı
- Dolu Nedeniyle Otobüsün Camı Patladı, Yolcular Korku Dolu Anlar Yaşadı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Savcıdan Tuvalet İçin Param Yok Diyen Vatandaşa: Karını Sat
- Steve Jobs'ın Lüks Yatında, Eski Eşi Sevgilisiyle Sefa Sürdü
- Üç Mahkumun Cezaevinden Kaçış Videolarını Ortaya Çıktı
- Zehirli Kobraları Yiyecek Tenekelerinde Saklayan Kaçakçı Yakalandı
- Türklerin Popüler Tatil Mekanı Susuzlukla Boğuşuyor! Vatandaş İsyanda
Bu Haberle İlgili Yorumlar