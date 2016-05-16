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bes'e 'otomatik' katılacaklara 45 yaş sınırı

BES'E 'OTOMATİK' KATILACAKLARA 45 YAŞ SINIRI

45 yaşın altında kalan tüm çalışanların otomatik olarak BES'e dahil edileceği ve 6 ay zorunlu olarak 100 lira kesinti yapılacağı öğrenildi.

Tarih : 16 Mayıs 2016, 16:35
Puan Ver : Bes'e 'otomatik' Katılacaklara 45 Yaş Sınırı(7/10)7


Geçen hafta içinde Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katılımı sağlayacak çalışmayı tamamladıklarını söyledi. Habertürk'te yer alan habere göre son olarak taslakta BES'e dahil olmayan tüm çalışanların 6 ay boyunca katılması ve aylık 100 liralık kesintiler yapılmasının planlandığı ancak 45 yaş sınırının getirildiği öğrenildi. Buna göre BES'e dahil olabilecek şekilde çalışan 18 milyon kişinin 4 milyonu zaten sistemde olduğu için geri kalan 14 milyon değil 45 yaş üstünde olan 12 milyon otomatik olarak sisteme dahil edilecek. 6 ay boyunca 12 milyon kişiden kesilen 100'er lira sonunda 7.2 milyar lira birikecek.



Eğer 6 ay sonunda kimse sistemden çıkmazsa 1 yılda 14.4 milyar lira birikim sağlanacak. Otomatik katılan kişilerin yarısı çıkarsa ilk yıl 10.8 milyar lira toplanacak. Sonraki yılllarda fazladan 7.2 milyar lira sisteme girecek. Devlet ise tıpkı mevcut BES sisteminde olduğu gibi her 100 liraya 25 lira katkı payı verecek. Önceleri düşünülen işveren katkısı ise taslağa girmedi. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ramazan Ülger de hafta içinde işveren katkısız otomatik BES'in istenilen katkıyı veremeyeceğini söylemişti.








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