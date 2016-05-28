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beşar esad yeni anayasa iddialarını yalanladı

BEŞAR ESAD YENİ ANAYASA İDDİALARINI YALANLADI

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya'nın Suriye'de ateşkesi sağlamak amacıyla rejime yeni bir anayasa taslağı sunduğu yönündeki haberleri yalanladı.

Tarih : 28 Mayıs 2016, 09:58
Puan Ver : Beşar Esad Yeni Anayasa İddialarını Yalanladı(7/10)8


 Sosyal medya hesabından Beşar Esad, "Suriye için bir yeni anayasa yapılacaksa, dışarıdan değil, Suriyelilerin tartıştığı ve kabul ettiği, referanduma sunduğu bir Anayasa olacaktır" dedi.



İddia edilen yeni anayasa taslağında Esad'ın yetkisinin azaltıldığı ve muhaliflere imtiyazlar verildiği iddia edilmişti.



Rejimden bu konuya ilişkin bir açıklama geldi.



"YENİ BİR ANAYASA YAPILACAKSA DIŞARIDAN YAPILMAYACAK"



Esad'ın sosyal medya sayfasından yapılan açıklamada "Suriye için bir yeni anayasa yapılacaksa, dışarıdan değil, Suriyelilerin tartıştığı ve kabul ettiği, referanduma sunduğu bir Anayasa olacaktır.



Diğer tüm girişimler değersiz ve önemsizdir" dendi.








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