

Sosyal medya hesabından Beşar Esad, "Suriye için bir yeni anayasa yapılacaksa, dışarıdan değil, Suriyelilerin tartıştığı ve kabul ettiği, referanduma sunduğu bir Anayasa olacaktır" dedi.







İddia edilen yeni anayasa taslağında Esad'ın yetkisinin azaltıldığı ve muhaliflere imtiyazlar verildiği iddia edilmişti.







Rejimden bu konuya ilişkin bir açıklama geldi.







"YENİ BİR ANAYASA YAPILACAKSA DIŞARIDAN YAPILMAYACAK"







Esad'ın sosyal medya sayfasından yapılan açıklamada "Suriye için bir yeni anayasa yapılacaksa, dışarıdan değil, Suriyelilerin tartıştığı ve kabul ettiği, referanduma sunduğu bir Anayasa olacaktır.







Diğer tüm girişimler değersiz ve önemsizdir" dendi.