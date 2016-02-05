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besa incek'teki ilk konut projesine başladı

BESA İNCEK'TEKİ İLK KONUT PROJESİNE BAŞLADI

Yaklaşık 50 yıldan bu yana Başkent Ankara'da çok sayıda proje konut ve iş merkezi projesine imza atan BESA Grup, İncek'teki ilk konut projesi için çalışmaları hızlandırdı.

Tarih : 05 Şubat 2016, 09:41
Puan Ver : Besa İncek'teki İlk Konut Projesine Başladı(10/10)12


Yaklaşık 50 yıldan bu yana Başkent Ankara'da çok sayıda proje konut ve iş merkezi projesine imza atan BESA Grup, İncek'teki ilk konut projesi için çalışmaları hızlandırdı.



Herkesi kaliteli yaşamla tanıştırmak isteyen BESA Grup, kentin en gözde yerleşim merkezlerinden İncek'te hayata geçirecekleri dev konut projesine başladı.



Yıla büyük hedeflerle giren BESA için bu projenin oldukça önemli olduğunu kaydeden BESA Grup Yönetim Kurulu Üyesi Efe Bezci, şunları söyledi:



“Biz tüm gelir ve yaş gruplarının kaliteli bir yaşamla tanışmasını isteyen bir firmayız. İncek, şu an Ankara'nın en gözde yerleşim yerlerinden biri. Bu önemli bölgede iki proje hayata geçirecek olmanın heyecanını taşıyoruz. Projelerimizden ilkinin çalışmalarına başladık. Gerek BESA kalitesinin titizlikle işleneceği konutları, gerek sosyal alanları gerekse bölgenin de verdiği avantajla kentin en çok dikkati çeken projelerden birine imza atacağız.”



Bezci, projenin 3 blokta yer alan 188 konuttan oluşacağını bildirerek, “Toplam 16 bin 760 metrekare üzerine kurulacak projemizde 148 adet 4+1, 40 adet de 2+1 konut yer alacak. Çalışmalarına başladığımız projemizi 2018 yılının ortalarında sahiplerine teslim etmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.








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