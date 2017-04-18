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beş duyuya hitap ediyor

BEŞ DUYUYA HİTAP EDİYOR

Otomotiv markaları beş duyuyu, yani ses, koku, tat, dokunma ve görüntüyü keşfetti. Tüketicisi ile daha yakın bağ kurmak için duyusal pazarlamayı kullanan KIA'nın Michelin yıldızlı şefinin hazırladığı “ıstakozlu burger”i bile var

Tarih : 18 Nisan 2017, 13:50
Puan Ver : Beş Duyuya Hitap Ediyor(5/10)2


Tüketicilerin birden çok duyusuna hitap etmeyi başaran bu sayede bağ kurabilen markaların başarılı olması, otomotivcileri de harekete geçirdi. Otomotiv markaları da beş duyuyu yani ses, koku, tat, dokunma ve görüntüyü keşfetti. KIA da tüketicisi ile daha yakın bir bağ kurmak ve onların duyularına hitap etmek amacıyla son yıllarda "Sensory Marketing"e (Duyusal Pazarlama) yoğunlaşıyor. "Tatma", "Dokunma", "Koklama", "Görme" ve "Duyma" gibi beş duyuya hitap ediyor.








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