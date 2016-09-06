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bes 90 milyar liralık tasarruf sağlanacak

BES 90 MİLYAR LİRALIK TASARRUF SAĞLANACAK

Çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesiyle 10 yılda 90 milyar liralık tasarruf sağlanması bekleniyor

Tarih : 06 Eylül 2016, 09:10
Puan Ver : Bes 90 Milyar Liralık Tasarruf Sağlanacak(10/10)7


45 yaş altı ücret karşılığı çalışanların, işverenleri aracılığıyla otomatik olarak bir emeklilik planına dahil olmasını içeren Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenleme, 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girecek. Buna göre, Türk vatandaşı olup 45 yaşını doldurmamış olanlardan ücret karşılığı çalışanlar, işverenin, kanun hükümlerine göre düzenlediği bir emeklilik sözleşmesiyle emeklilik planına dahil edilecek.



Çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesiyle 10 yılda 90 milyar liralık tasarruf sağlanması bekleniyor. Çalışanlar için zorunlu bireysel emeklilik, 250 ve üzeri çalışanı olan kamu ve özel tüm işletmelerden başlayacak. Çalışanların maaşlarından her ay 100 lira kesilecek ancak işveren hiçbir katkı yapmayacak. Çalışanlar isterlerse, 6 ay sonra sistemden çıkabilecek. Çıkarken de hem kendi yatırdıkları paraları hem de getirisini alabilecek. Yani, sisteme giriş zorunlu ancak çıkış serbest olacak.








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