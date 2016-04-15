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berrak tüzünataç tedavi görecek

BERRAK TÜZÜNATAÇ TEDAVİ GÖRECEK

Berrak Tüzünataç'ın “Uyuşturucu madde kullanmak ve satın almak” suçundan yargılandığı dava sonuçlandı. Mahkeme, Berrak Tüzünataç'ın hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Tarih : 15 Nisan 2016, 09:37
Puan Ver : Berrak Tüzünataç Tedavi Görecek(10/10)10


Berrak Tüzünataç'ın “Uyuşturucu madde kullanmak ve satın almak” suçundan yargılandığı dava sonuçlandı. Mahkeme, Berrak Tüzünataç'ın hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına karar verdi.



Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç'ın “Uyuşturucu madde kullanmak ve satın almak” suçundan yargılandığı dava sonuçlandı. Mahkeme, hapis cezası vermediği Tüzünataç'ın uyuşturucu tedavisi altına alınmasına ve hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına karar verdi.



İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Berrak Tüzünataç katılmazken avukatı hazır bulundu.



Duruşmada söz alan Tüzünataç'ın avukatı, müvekkilinin uyuşturucu kullanmadığını belirterek, “Müvekkilimin ne üzerinde ne de elinde uyuşturucu madde bulunmamıştır. Ayrıca olay tarihinde uyuşturucu madde kullanmak suç olarak kabul edilmemekteydi. Aynı suçlamalarla açılan emsal davalarda, sanıkların beraatlerine karar verilmiştir. Bu hususlar göz önüne alınarak müvekkilin beraatine karar verilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.



Davayı karar bağlayan mahkeme, sanık Tüzünataç'ın aramasında uyuşturucu madde ele geçirildiği hatırlatarak, sanığın uyuşturucu madde kullandığını ve tedaviye ihtiyacı olduğunu belirtti.



TEDBİRLERE UYMAZSA DAVA YENİDEN GÖRÜLECEK



Mahkeme, tutuksuz sanık Berrak Tüzünataç hakkında 'Uyuşturucu madde kullanmak ve satın almak' suçundan “tedavi” ve “denetimli serbestlik tedbiri” uygulanmasına karar verdi. Mahkeme Tüzünataç'ın bu tedbire uygun davrandığı takdirde kamu davasının düşürülmesine aksi halde davaya devam edileceğine ve hüküm verileceğinin bildirilmesine hükmetti.








Etiketler: Berrak  Tüzünataç  Tedavi  Görecek    haber

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