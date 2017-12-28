BERO, TARAFTARIN ETTİĞİ KÜFÜRE TEPKİSİZ KALAMADI
Trabzonspor'un genç yıldızı Matus Bero, Konyaspor mağlubiyeti sonrası bir taraftarın kendisine attığı küfürlü mesajları sosyal medyada paylaşarak, "Lütfen bana ve aileme saygı gösterin" dedi.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Trabzonspor, son şampiyon Atiker Konyaspor'a konuk oldu.
Karşılaşmayı ev sahibi ekip Ali Çamdalı'nın attığı golle 1-0 kazandı.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan Bero kötü performansıyla taraftarların tepkisini topladı. Bordo-mavili bir taraftar bu kötü performansın ardından genç futbolcuya ve ailesine küfür içeren mesajlar gönderdi.
"LÜTFEN BANA VE AİLEME SAYGI GÖSTERİN"
Bero bu mesajların görselini şahsi Instagram hesabında paylaşarak, "Kötü oynadım biliyorum fakat lütfen bana ve aileme saygı gösterin" notunu yazdı.
Bero'nun bu paylaşımından sonra küfür eden taraftara tepki yağdı.
Kaynak: haberinburada
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