ABD'den yola çıkarak Puerto Rico'ya gitmekte olan ve içerisinde 28 Amerikan, 5 de Polonyalı mürettebatı bulunan bir kargo gemisinin, bermuda şeytan üçgeni adı verilen bölgede kaybolduğu açıklandı.



ABD'nin Florida eyaletine bağlı Jacksonville limanından, Puerto Rico'nun San Juan kentine giden ve içinde 28 Amerikan, 5 de Polonyalı mürettebatı bulunan kargo gemisi Bermuda Şeytan Üçgeni olarak bilinen bölgede kayboldu.



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Yetkililer, perşembe gününden bu yana haber alınamayan "Al Faro" adlı Amerikan bandralı gemiyle en son Crooked Adaları'ndan 35 mil uzaklıkta, yerel saatle 07:30'da bağlantı kurulduğu, ondan sonra hiç bir haber alınamadığını açıkladı.