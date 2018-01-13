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Berlusconi'den Tacize Destek Geldi! Deneuve'ün Sözleri Tartışılıyor
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Berlusconi'den tacize destek geldi! Deneuve'ün sözleri tartışılıyor

BERLUSCONİ'DEN TACİZE DESTEK GELDİ! DENEUVE'ÜN SÖZLERİ TARTIŞILIYOR

Cinsel taciz karşıtı hareketi "püritenliğe" varmakla suçlayan, aralarında ünlü aktris Catherine Deneuve'ün de yer aldığı 100 Fransız kadına, eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'den destek geldi.

Tarih : 13 Ocak 2018, 00:40
Puan Ver : Berlusconi'den Tacize Destek Geldi! Deneuve'ün Sözleri Tartışılıyor(10/10)6

Berlusconi, dün akşam katıldığı bir televizyon programında "Deneuve kutsal laflar etti. Bir erkeğin kendisini baştan çıkarmaya çalışması kadınları doğal olarak mutlu eder. Zarafet sınırları içinde kaldığı sürece kur yapmak suç değildir" dedi.

BU KONUDA FAZLA TECRÜBEM YOKTUR

Berlusconi, "Ama benim bu konuda fazla tecrübem yok, çünkü bana kur yapanlar hep kadınlar olmuştur" diye de ekledi. Eski başbakanın bu sözleri ise İtalya'da neredeyse Deneuve ve destekçilerinin mektubu kadar tartışma yarattı.

"KUR YAPMAK İLE TACİZİN BİR ALAKASI YOK"

Cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmalarıyla bilinen Temsilciler Meclisi Başkanı Laura Boldrini, kur yapmakla taciz arasındaki farka dikkat çekerek "Kur yapmanın tacizle bir alakası yok. İkisini karıştırmak gerçekleri saptırmak ve ciddi bir problemi görmezden gelmektir" dedi.

"BERLUSCONİ'NİN ÖVDÜĞÜ HER ŞEY ÇÖPLÜKTÜR"

Sosyal medyada da Berlusconi'ye, para karşılığı seks partileri düzenlediği iddiaları hatırlatılarak "Bunu söyleyen de Bay Bunga Bunga!", "Tabii sen kur yapmıyordun, para veriyordun", "Berlusconi'nin övdüğü her şey çöplüktür" gibi yorumlar geldi.

KÜÇÜK YAŞTA KIZLA CİNSEL İLİŞKİDEN CEZA ALMIŞTI

81 yaşındaki Silvio Berlusconi, küçük yaşta bir kızla para karşılığı cinsel ilişkiye girmekten yapmakla davada ilk aşamada suçlu bulunarak 7 yıl hapis ve ömür boyu kamu görevinden men cezasına çarptırılmıştı.

ncak temyiz aşamasında karar bozulmuş ve Berlusconi'nin "kızın yaşını bilip bilmediğinin kanıtlanamadığı" gerekçesiyle dava 2014'te eski başbakanın aklanmasıyla sonuçlanmıştı. Ancak Berlusconi'nin bu davadaki tanıkları susturmak için rüşvet verdiği iddiasıyla açılan dava halen devam ediyor. Eski karısı Veronica Lario da, "küçük yaştaki kızlara düşkünlüğünü" de gerekçe göstererek Berlusconi'ye boşanma davası açmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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