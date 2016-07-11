

Türkiye'nin İncirlik üssüne Alman vekillerin girişine izin vermemesi Berlin'de tepkilerin artmasına neden oluyor. Erdoğan'la görüşmesinde sorunu çözemeyen Merkel baskı altında.



İncirlik sorunu Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la NATO Zirvesi'ndeki görüşmesi sonrasında da çözümsüz kaldı. Ancak Türkiye'nin Alman vekillerin girişine izin vermemesi Berlin'de tepkilerin artmasına neden oluyor.







Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) dış politika sözcülerinden Niels Annen, İncirlik konusunda Başbakan Angela Merkel'i göreve çağırdı. "Tagesspiegel" gazetesine konuşan Annen, "Merkel, Erdoğan'la Varşova'da yaptığı görüşmeden sonuç alamadı. Alman askerlerinin bulunduğu üsse Federal Meclis'in vekillerinin erişimini sağlamak için Erdoğan'dan bağlayıcı bir söz almak zorunda" dedi.







"Erdoğan'ın tavrından dolayı Alman askerler çekilecek"







Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Partisi Genel Sekreteri Andreas Scheuer, "Bir parlamento ordusunun asker ve üsleri milletvekilleri tarafından daima ve her yerde ziyaret edilebilir olmalıdır" dedi. "Tagesspiegel" gazetesinin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Scheuer, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan takındığı tavırla Alman Ordusu'nun ülkeden çekilmesine yol açacak" uyarısında bulundu.







Almanya'nın eski genelkurmay başkanı Harald Kujat da Türk hükümetinin tutumunu eleştirdi. Kujat, "Ruhr Nachrichten" gazetesinin bugünkü nüshasında yer alan demecinde, "Ankara'nın tavrı bu haliyle kabul edilemez" dedi.