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berlin'de bombalı araç paniği!

BERLİN'DE BOMBALI ARAÇ PANİĞİ!

Almanya'nın başkenti Berlin'de bomba alarmı verildi.

Tarih : 29 Mayıs 2017, 13:33
Puan Ver : Berlin'de Bombalı Araç Paniği!(7/10)9


Almanya'nın başkenti Berlin'de bomba alarmı verildi.



Berlin polisi şehrin Schoneberg bölgesinde bulunan şüpheli bir araç nedeniyle bazı caddelerin kapatıldığını ve caddede bulunan evlerin boşaltıldığını açıkladı.



Polis sözcüsü, araçta bazı kablolar tespit edildiği belirtilirken, bomba imha ekipleri bölgeye gönderildi.



 



kaynak:habertürk








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