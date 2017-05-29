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Berlin'de Bomba Alarmı! Polis Sokakları Kapattı
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berlin'de bomba alarmı! polis sokakları kapattı

BERLİN'DE BOMBA ALARMI! POLİS SOKAKLARI KAPATTI

Almanya'nın başkentinde şüpheli bir araç durduruldu, polis ekipleri aracı bir robotla kontrol etti. Polis bölgeyi tahliye etti, aracın içinden çekilen ilk fotoğrafta kablolar dikkat çekiyor.

Tarih : 29 Mayıs 2017, 14:58
Puan Ver : Berlin'de Bomba Alarmı! Polis Sokakları Kapattı(7/10)8


Almanya'nın başkenti Berlin'de bomba alarmı verildi. Şüpheli bir aracı durduran polis ekipleri, sokakları kapattı.



Kentten gelen ilk fotoğraflarda, bomba imha ekiplerinin yanı sıra bir robotun da şüpheli aracı kontrol ettiği görülüyor. Yerel medyaya konuşan polis, "Araca bağlı birkaç kablo var" dedi. Dakikalar sonra aracın içinden çekilen ilk fotoğrafta, kabloların sürücü koltuğunda olduğu görülüyor.



Olay yerine 40'ı aşkın polisin sevk edildiği bildiriliyor. Schöneberg semtinde yaşayan birçok kişi polis tarafından tahliye edildi.



Berlin'de Aralık 2016'da gerçekleşen terör saldırısında bir TIR Noel pazarına dalmış ve 12 kişi yaşamını yitirmişti. Terör örgütü IŞİD'in üstlendiği saldırıyı yapan Tunus asıllı Anis Amri İtalya'da vurulmuştu.



 



kaynak:milliyet








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