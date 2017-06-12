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berlin in berlin filminin devamı geliyor

BERLİN İN BERLİN FİLMİNİN DEVAMI GELİYOR

Hülya Avşar'ın meşhur yatak sahneleriyle akıllara kazınan doksanlı yılların efsane filmlerinden Berlin in Berlin'in devamı çekilecek. Hülya Avşar yeni filmde de var.

Tarih : 12 Haziran 2017, 09:54
Puan Ver : Berlin İn Berlin Filminin Devamı Geliyor(6/10)8


Yönetmenliğini Sinan Çetin'in üstlendiği ve doksanlı yıllardan adından söz ettiren Berlin in Berlin filminin devamı geliyor. Güneş'ten Ahmet Döğen'in haberine göre devamı çekilecek filmin kadrosunda yer alacak olan Hülya Avşar, bu kez babaanneyi oynayacak.



SİNAN SETLERE DÖNÜYOR



Sinemaya ara veren Sinan Çetin bu filmle yeniden yönetmen koltuğuna oturacak. Çekimleri New York'ta yapılması planlanan filmde oynayacak olan Avşar, çekimler boyunca Amerika'ya uçacak. Filmin adınınsa New York in New York olacağı da iddialar arasında.



 



kaynak:sözcü








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